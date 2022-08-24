Dünyayı kasıp kavuran tartışmalı saç trendi: Denizanası saç kesimi

Denizanası saç kesimi, sosyal medyayı kasıp kavuran en yeni güzellik trendi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyaca ünlü oyuncu da Nicole Kidman da son dergi çekiminde bu saç stilini kullandı. Denizanası saç kesimi nedir, nasıl yapılır? Yakından bakalım...

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DENİZANASI SAÇ KESİMİ NASILDIR?

Denizanası saç kesimi, saçın dış tabakasının kısa bir bob şeklinde şekillendirildiği ve enseye en yakın kısımdaki iç tabakanın uzun kaldığı bir saç modeli. Ortaya çıkan görüntü denizanasına benzerliğinden dolayı bu ismi almıştır.

Bu stil, denizanası saç şekli hashtag'inin altında 43 milyardan fazla görüntüleme alan videolarla TikTok'ta Z kuşağı arasında müthiş bir popülariteye sahip.

Stil fenomeni Tina, 66.600 takipçisiyle paylaştığı bir videoda denizanası saçlarını gösterdi ve birçok kişiden övgü aldı. Bir izleyici 'Çok sevimli' ifadelerini kullanırken, diğeri ise 'Denizanası saçını çok istiyorum ama saçlarım kısa' dedi.

Başka bir kullanıcı ise modelin hem kısa hem uzun taraflarına atıfta bulunarak 'Saçımı kesmek istiyorum ama aynı zamanda da istemiyorum. Saç kesiminin orta yolu gibi' diye güldü.

NICOLE KIDMAN'DAN DENİZANASI SAÇ KESİMİ STİLİ

55 yaşındaki Avustralyalı aktrist Nicole Kidman, son dergi çekimi için cüretkar bir tavır sergiledi. Küt bob kesimli ve arkada uzun bukleler olan kırmızı bir peruk taktı. Bu da denizanası saç kesiminin global anlamda sahneye çıkması demek oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Nicole Kidman (@nicolekidman)'in paylaştığı bir gönderi

Herkes, Nicole Kidman'ı The Brady Bunch'tan TV annesi Carol Brady'ye benzetti.

'Yeni denizanası saç kesimi. Beğendim, oldukça havalı ama kesinlikle daha önce birisinde görmüştüm ve o kişi Carol Brady'ydi" diye yazdılar. Yorumlardaki birçok kişi hemen hemen aynı fikirdeydi.