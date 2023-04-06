3 ünlü ismin cilt bakım uzmanından bebeksi bir cilt için 9 öneri

Ormonde, yalnızca botoks ve dolgu maddesi gibi hızlı düzeltmelere güvenmek yerine, çeşitli radyofrekans, LED, mikro akım ve ultrason teknolojilerini kullanarak kolajen stimülasyonuna, yüz kaslarını sıkılaştırmaya, şekillendirmeye ve cildi sıkılaştırmaya odaklanan daha bütünsel bir yöntemi tercih ediyor.