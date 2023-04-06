3 ünlü ismin cilt bakım uzmanından bebeksi bir cilt için 9 öneri
Bebek gibi cilde sahip olan ünlülere baktığımızda bunu nasıl başardıklarını hepimiz merak ediyoruz. Emily Ratajkowksi, Gigi Hadid ve Irina Shayk gibi ünlü isimlerin yüzünde ünlü cilt bakım uzmanı Fabricio Ormonde'nin imzası bulunuyor. Gelin ünlü cilt bakım uzmanının önerilerine kulak verelim...
Emily Ratajkowksi, Gigi Hadid ve Irina Shayk'ın ortak noktası nedir? New York'un ünlü yüz bakımı uzmanı Fabricio Ormonde sayesinde son derecede iyi bir cilde sahip olmaları.
Fizyoloji, zindelik ve yüz estetiği alanlarında 15 yılı aşkın bir eğitime sahip olan Ormonde, uzman cilt teşhisi ile insanların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış güçlü cilt bakımı formülasyonlarını birleştirerek yaptığı tedavileriyle ünlü.
Ormonde, yalnızca botoks ve dolgu maddesi gibi hızlı düzeltmelere güvenmek yerine, çeşitli radyofrekans, LED, mikro akım ve ultrason teknolojilerini kullanarak kolajen stimülasyonuna, yüz kaslarını sıkılaştırmaya, şekillendirmeye ve cildi sıkılaştırmaya odaklanan daha bütünsel bir yöntemi tercih ediyor.
İşte bebek gibi bir cilde sahip olmak için Ormonde, cilt bakımında yapılması ve yapılmaması gereken detayları paylaşıyor.