Gamze estetiği ile değişime yelken açın.





Çekiciliğin ve sevimliliğin ortak noktası gamzeler, 15 dakikalık küçük bir operasyonla yanaklarda yerini alıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, gamze estetiği hakkında merak edilenleri anlatıyor.İnsan ihtiyaç ve taleplerine göre gelişen ve şekillenen tıp, kişisel çekiciliğini artırmak için de çözüm üretmeye devam ediyor. Son zamanların yeni modası kadınlarda yanak, erkeklerde çene gamzesi… Evrensel güzellik standartlarında yerini alan ve sevimli bir çekicilik yaratan gamzeler; bazı toplumlarda ise şansın göstergesi…Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak 15 dakika gibi kısa bir sürede hem çene gamzesini, hem yanak gamzesini hatta venüs gamzesi olarak da adlandırılan beldeki gamzeleri oluşturmanın mümkün olduğunu belirtiyor.Yüz gamzesi yaptırmak isteyenlerin çoğunlukta olduğunu söyleyen Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak; ağırlıklı olarak kadınlardan talep geldiğini, fakat yüzde 20 gibi bir oranla erkeklerin de çene ve yanak gamzesi için başvurduğunu belirtiyor.Yeni bir trend olarak karşımıza çıkan gamze estetiği, yanakta iki şekilde oluşturuluyor. Kişinin isteklerine ve yüzünün elverişli olmasına bağlı olarak, isterse sürekli olarak belirgin gamzeler ya da sadece gülünce ortaya çıkan şirin çukurluklar yapılabiliyor.Gamze oluşturma operasyonunun küçük ve ağrısız bir işlem olduğunu belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, yanakta gamzeler yapılırken yanak derisi altındaki bir miktar dokunun çıkarılarak yapıldığını söylüyor.Bir kas kısalığı sebebiyle oluşan gamzeye sahip şanslı ünlüler;Cambridge Düşesi Kate Middleton, Angelina Jolie, Miranda Kerr, Cameron Diaz, Anne Hathaway, Jennifer Garner, Julia Roberts, Kirsten Dunst, Rosie Huntington-Whiteley, Amanda Seyfried.Ülkemizde çah-ı zehre olarak da geçmişten bu yana şiirlere konu olan çene gamzesine sahip olan ünlü erkeklerden birkaçı ise şöyle; Josh Holloway, Kirk Douglas, Michael Douglas, Cary Grant, Colin Firth, Humprey Bogart, Russel Crowe, Jean Dujardin, Clark Gable ve Ben Affleck.