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Holistik Detoks Nisan, tam zamanı!

Hale Sofia Schatz, Holistik Detoks'un sırlarını anlattı...
Bahar gelince alarm veren fazla kiloları verme derdi başlıyor. Spor salonları dolup taşıyor, diyetisyenler hiç yapmadıkları kadar iş yapıyor; Uzakdoğu menşeli tehlikeli zayıflama ilaçlarından kısa sürede sonuç vereceği iddia edilen hurafe kılıklı yöntemlere her şeyden medet umuluyor... Öyle ki şu kilolardan kurtulacağımızı bilsek, zehir bile içeceğiz neredeyse. Aslında işin aslının başka olduğunu, fazla kiloların meselenin yüzeydeki kısmı olduğunu söylesek... Peki meselenin kökünde ne var?
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