Hale Sofia Schatz, Holistik Detoks'un sırlarını anlattı...
Bahar gelince alarm veren fazla kiloları verme
derdi başlıyor. Spor salonları dolup taşıyor, diyetisyenler hiç
yapmadıkları kadar iş yapıyor; Uzakdoğu menşeli tehlikeli zayıflama
ilaçlarından kısa sürede sonuç vereceği iddia edilen hurafe kılıklı
yöntemlere her şeyden medet umuluyor... Öyle ki şu kilolardan
kurtulacağımızı bilsek, zehir bile içeceğiz neredeyse. Aslında işin
aslının başka olduğunu, fazla kiloların meselenin yüzeydeki kısmı
olduğunu söylesek... Peki meselenin kökünde ne var?