Estetik dünyasının vazgeçilmez birer parçası haline geldi.
Karbon Peeling yönteminde, ‘peeling’
ifadesinden her ne kadar ‘soyma’ işlemi
algılansa da, herhangi bir cilt soyma
durumu söz konusu olmuyor. Bu
yöntemin en önemli özelliği, emniyetli
ve hızlı bir yöntem olması. Bir lazerin emniyetli ve hızlı
kullanılabiliyor oluşu, hekimlere birçok değişik cilt
probleminde bu lazeri kullanma imkanı sağlıyor ve diğer
kombinasyonlar ile birçok değişik sonuçlar elde etmeyi
mümkün hale getiriyor. Bu tedaviler düşük enerjili ancak
çok süratli olan bir Q-Switched özellikli Nd YAG lazer
ile yapılabiliyor. Enerjisi düşük olduğundan, ardışık ve
çok hızlı seri atışlarla başarılı sonuçlar elde edilebiliyor.
Uygulama esnasında cilde eğer karbon krem boyası da
sürülürse, etki kuvvetleniyor ve çok daha büyük bir
başarıya ulaşılıyor.