Pırıl pırıl cilde giden yol

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Estetik dünyasının vazgeçilmez birer parçası haline geldi.

Karbon Peeling yönteminde, ‘peeling’ ifadesinden her ne kadar ‘soyma’ işlemi algılansa da, herhangi bir cilt soyma durumu söz konusu olmuyor. Bu yöntemin en önemli özelliği, emniyetli ve hızlı bir yöntem olması. Bir lazerin emniyetli ve hızlı kullanılabiliyor oluşu, hekimlere birçok değişik cilt probleminde bu lazeri kullanma imkanı sağlıyor ve diğer kombinasyonlar ile birçok değişik sonuçlar elde etmeyi mümkün hale getiriyor. Bu tedaviler düşük enerjili ancak çok süratli olan bir Q-Switched özellikli Nd YAG lazer ile yapılabiliyor. Enerjisi düşük olduğundan, ardışık ve çok hızlı seri atışlarla başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Uygulama esnasında cilde eğer karbon krem boyası da sürülürse, etki kuvvetleniyor ve çok daha büyük bir başarıya ulaşılıyor.



