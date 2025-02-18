Gigi Hadid bu yılın en trend saç modeli ile: Dışarı doğru Bob
Ne yapsa trend olan ve dünyanın en çok tercih edilen süper modellerinden Gigi Hadid'in yeni saç tarzı büyük beğeni topladı. 'Dışa dönük ya da dışa doğru Bob' olarak bilinen bu saç kesim modeline gelin yakından bakalım...
O bir güzellik ikonu ve Gigi Hadid'i bugüne kadar farklı birçok saç modeli ile gördük. Sonuçta işi her yeni şeyi denemek olan bir süper model... Hadid, uzun yıllar boyunca dalgalı ve düzgün bir şekilde şekillendirilmiş, ortadan ayrılmış ve arkaya doğru uzanan saçlarıyla tanınıyordu. Ayrıca düşük topuzlar, örgülü saç ve sıkı at kuyrukları da kullandı.
Geçtiğimiz Mart ayında, ünlü model uzun saçlarında radikal bir değişikliğe giderek çenesinin hemen altına kadar uzanan bir bob model tercih ederek kestirdi.
Dimitris Giannetos 6 Şubat'ta Instagram'da paylaştığı gönderide, Gigi Hadid'in saçlarının en yeni halini 'dışa dönük BOB' olarak tanımladı.
Gigi Hadid'in dışa dönük Bob saçı
Fotoğrafta Hadid, omuzlarının hemen üzerinde kesilmiş altın rengi saçlarıyla tamamlanan çizgili kaşmir polo giyiyor, yüzünü çerçeveleyen yana ayrılmış saçları ve 60'lar tarzı dalgalarla tamamlanıyor.