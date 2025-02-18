Gigi Hadid bu yılın en trend saç modeli ile: Dışarı doğru Bob

O bir güzellik ikonu ve Gigi Hadid'i bugüne kadar farklı birçok saç modeli ile gördük. Sonuçta işi her yeni şeyi denemek olan bir süper model... Hadid, uzun yıllar boyunca dalgalı ve düzgün bir şekilde şekillendirilmiş, ortadan ayrılmış ve arkaya doğru uzanan saçlarıyla tanınıyordu. Ayrıca düşük topuzlar, örgülü saç ve sıkı at kuyrukları da kullandı.