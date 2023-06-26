Gül suyu evde nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Gül suyu nasıl kullanılır?

Birçok insan için güller romantizmi, duygusallığı ve lüksü çağrıştırır. Latince'de Rosa damascena olarak bilinen gülün tatlı aroması tartışmasız dünyanın en tanınmış aromalarından biridir. Gül, yüz kremlerinden parfümlere kadar her şeyde kullanılır, güzellik ve sağlık endüstrilerinde popülerdir.

Gül yapraklarıyla yapılan gül suyu, sağlık, güzellik ve hatta yiyecek ve içecek için kullanılabileceği birçok seçenekten biri.

Oda spreyinden kokulu bir banyo sabununa kadar, gül suyu kişisel bakım rutininin çok yönlü bir parçasıdır. Gül suyunun faydaları ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Gül suyunun faydaları

Gül suyu tıbbi ve terapötik özellikleriyle popülerdir ve antioksidanlarla doludur.

Aşağıdakiler için yararlı olduğu gösterilmiştir:

Cilt sağlığı

Göz sağlığı

Sindirim

Baş ağrısı

Enfeksiyon

Boğaz ağrısı

Beyin sağlığı

Söz konusu cilt olduğunda, gül suyunun faydaları ise şu şekilde sıralanıyor:

- Hücreleri hasara karşı korur.

- Tahrişi yatıştırır.

- Kızarıklıkları sakinleştirir.

- Akne, egzama, sedef hastalığı ve rosacea gibi cilt rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletir.Bunu, elastaz ve kolajenaz olarak bilinen zararlı enzimleri inhibe ederek yapar.

Aromaterapi uzmanı Kannank Laseeta'ya göre, herhangi bir kimyasal içermeyen doğal gül suyu günlük olarak kullanılabilir. Tüm cilt tipleri için uygundur ve doğrudan cilt üzerinde kullanılabilir.

Yine de, daha önce hiç kullanmadıysanız, önce bir yama testi yapmak her zaman iyi bir fikirdir. Güle karşı alerjik olmak mümkündür.

Gül suyu ayrıca yatıştırıcı göz damlaları yapabilir, yara iyileşmesini destekleyebilir ve hatta bir antidepresan ve ruh hali iyileştirici olarak etkili olabilir.

Gül suyu hazırlama yöntemleri

Gül suyu hazırlamanın birkaç yöntemi vardır:

-Kaynatma

-Damıtma

- Uçucu yağlar kullanarak

Uçucu yağ yöntemini kullanmıyorsanız, işe yaprakları toplamakla başlayacaksınız.

Çiftçinizden veya çiçekçinizden kaliteli güller isteyebilirsiniz.

Mümkünse organik yapraklar almak en iyisidir, ancak herhangi bir sağlıklı çiçek de işinizi görecektir. Sadece seçtiğiniz güllere böcek ilacı veya kimyasal madde püskürtülmediğinden emin olun.

İhtiyacınız olan gül yaprağı sayısı, ne kadar gül suyu yapmak istediğinize bağlıdır.

NE KADAR GÜL YAPRAĞINA İHTİYACINIZ VAR?

Genel bir kural olarak, 1 fincan taze yaprak veya 1/4 fincan kurutulmuş yaprak için 2 veya 3 çiçek yeterlidir. Ardından, yaprakları çiçekten ayırın ve tozdan ve yabancı madde izlerinden kurtulmak için suyla nazikçe yıkayın. Ardından bir sonraki adıma geçmeye hazırsınız: kaynatma veya damıtma.

Kaynatma yöntemi

Malzemeler

- 2-3 bardak taze gül yaprağı, durulanmış ve temizlenmiş

- geniş bir tencere veya çaydanlık

- süzgeç

- cam sprey şişesi veya kavanoz

- 1/2 litre damıtılmış su

Adımlar

1. Temiz gül yapraklarınızı tencerenize veya tencerenize ekleyin.

2. Yaprakların üzerini örtecek kadar damıtılmış su ekleyin. Çok fazla su eklemeyin, yoksa gül suyunuzu sulandırırsınız!

3. Tencereyi kısık ateşte ocağın üzerine koyun.

4. Tencerenin kapağını kapatın ve 30-45 dakika kaynamaya bırakın.

5. Yapraklar renklerini kaybedene kadar pişirin.

6. Gül suyunuzu tamamen soğumaya bırakın.

7. Suyu bir sprey şişesine veya kavanoza süzün.

8. Buzdolabında saklayın ve bir aya kadar kullanın.

Damıtma yöntemi

Damıtma yönteminde, gül suyu kapağın alt tarafında yoğuşma olarak toplanır ve kaseye damlar. Bu yöntem size en konsantre gül suyunu verir ancak birkaç ekstra adım gerektirir.

Malzemeler

- 2-3 bardak taze gül yaprağı, durulanmış ve temizlenmiş

- geniş tencere ya da çaydanlık

- metal veya seramik gibi ısıya dayanıklı küçük bir kase

- 1 su bardağı buz küpleri

- 1/2 litre damıtılmış su

Adımlar

1. Geniş bir tencerenin ortasına ısıya dayanıklı küçük bir kase yerleştirin.

2. Yıkanmış yaprakları tencereye ekleyin, kasenin altına sıkışmamalarına dikkat edin.

3. Yapraklar suya batana kadar tencereye damıtılmış su ekleyin.

4. Tencerenin kapağını ters çevirin ve buz küplerini kapağın içine yerleştirin.

5. Bir taşım kaynatın.

6. Gerektiği kadar buz küpü eklemeye devam edin.

7. Ateşi kısın ve 30-45 dakika pişirin.

8. Yaprakların rengini kontrol etmek için kapağı maşa ile dikkatlice çıkarın. Renklerini kaybettiklerinde, işiniz bitmiş demektir!

9. Gül suyunun tamamen soğumasını bekleyin.

10. Soğuduktan sonra gül suyunu kaseden bir sprey şişesine aktarın.

11. Buzdolabında saklayın ve 6 aya kadar kullanın.

Tenceredeki su da süzülebilir ve kaynatma yönteminde olduğu gibi kullanılabilir, böylece gül yapraklarınızın hiçbiri boşa gitmez!

Uçucu yağ yöntemi

Uçucu yağ yöntemi tartışmasız en kolay yoldur ve daha uzun süre dayanır. Zamanınız kısıtlıysa işinizi görecektir.

Malzemeler

- 12 damla gül esansiyel yağı

- 1 yemek kaşığı hindistan cevizi, badem veya jojoba gibi tercih edilen taşıyıcı yağ

- 1 su bardağı damıtılmış su

- cam sprey şişesi veya kavanoz

Adımlar

1. Uçucu yağları ve taşıyıcı yağı karıştırın, ardından su ekleyin.

2. Karışımı cam bir şişeye veya kavanoza dökün.

3. Bu yöntemin buzdolabında saklanmasına gerek yoktur.

Gül suyunun raf ömrü

Gül suyunun gücünü korumak ve mümkün olduğunca uzun süre muhafaza etmek için buzdolabında veya serin ve kuru bir yerde saklanması idealdir.

Diğer tüm ürünler gibi, gül suyunun da hazırlanmasında kullanılan yönteme bağlı olarak değişen bir raf ömrü vardır. Zamanla gül suyu gücünü kaybeder.

Damıtma yöntemi kullanılarak yapılan gül suyu, sterilize edilmiş, kapalı bir cam kapta saklanırsa buzdolabında 6 aya kadar dayanabilirken, kaynatma yöntemiyle yapılan gül suyu sadece bir ay kadar dayanır.

Koruyucu madde ekleme

Gül suyunuzu daha uzun süre saklamak için votka gibi bir koruyucu eklemek isteyebilirsiniz.

1. Damıtma veya kaynatma işlemi sırasında her 2 bardak su için bir çay kaşığı votka ekleyin.

2. Diğer tüm adımlar için seçtiğiniz yöntemin talimatlarını izleyin.

3. Gül suyunuzu daha da uzun süre muhafaza etmek için soğutun ve buzdolabında saklayın.

Gül suyu nasıl kullanılır?

Yüz toniği

Gül suyu toniği, pahalı yüz toniklerine, özellikle de cildi kurutma eğiliminde olan alkollü toniklere mükemmel bir alternatiftir. Gül suyunu tonik olarak kullanmak fazla yağı ve kiri temizlemeye yardımcı olur ve cildin pH dengesini korumaya yardımcı olur.

Vücut spreyi

Gül suyu vücut spreyi canlanmak, serinlemek veya sadece çiçek kokusu almak için ferahlatıcı bir yoldur.

Cildi nemli tutmak ve dengesini korumak için yüzünüze sıkın. Duştan hemen sonra vücudunuza sıkın ve ardından tüm gün taze ve gençleşmiş hissetmek için bir vücut nemlendiricisi kullanın.

Cildi iyileştirmek ve serinletmek için kızarıklıklara ve güneş yanıklarına da sıkabilirsiniz.

Oda spreyi

Evinizin gül gibi kokmasını mı istiyorsunuz? Doğal bir hava spreyi olarak biraz gül suyu sıkın.

Hafif bir koku yaymak için mobilyalara, perdelere ve yastıklara püskürtün. Gül suyu kimyasal koku gidericilere harika bir alternatiftir ve kokulara karşı hassas olanlar için genellikle güvenli kabul edilir.

Saç spreyi

Gül suyunu kıvırcık ve dalgalı saçları yatıştırmak ya da terli veya kaşıntılı saç derisini ferahlatmak için saçınıza sıkabilirsiniz.

Gül suyunu hindistan cevizi yağı, badem yağı veya jojoba yağı ile karıştırın ve rahatlamak, saçı nemlendirmek ve saç köklerini uyarmak için saç derinize masaj yapın.

Ayrıca şampuandan sonra saçınızı gül suyu ile durulayabilirsiniz. Bu hafif bir saç kremi görevi görür ve saçın parlak ve güzel kokmasını sağlar.

Dışarı çıkmadan önce saça biraz gül suyu sıkmak doğal bir saç parfümü görevi görür ve hafif bir koku bırakır.

Ütü spreyi

Gül suyu ütü yaparken giysilerinizi tazelemek için kullanılabilir. Buharlı ütünüze normal su yerine biraz gül suyu dökmeniz yeterlidir.

Kokteyller ve mocktailler

Gül suyu kullanarak tatlı, çiçeksi kokteyller ve mocktailler hazırlayabilirsiniz. En sevdiğiniz karışıma birkaç yemek kaşığı eklemeniz yeterlidir (gül suyunuzu yapmak için uçucu yağ yöntemini kullanmadığınız sürece).

Göz sağlığı

Gül suyuna batırılmış pamuk pedler yorgun gözleri kapatmak ve yorgunluk ve şişkinlik görünümünü azaltmak için kullanılabilir.

Ayrıca konjonktivit, göz kuruluğu ve katarakt gibi göz rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olduğu da gösterilmiştir.

Aklınızda bulundurun

Gül suyu kullanımı genellikle güvenli ve hafif olarak kabul edilir. Yine de güllere karşı alerjiniz olabilir. Herhangi bir reaksiyon olmadığından emin olmak için kullanmadan önce her zaman bir deri yama testi yapın.

Ayrıca satın aldığınız gül suyunda zararlı katkı maddeleri bulunmadığından emin olun.