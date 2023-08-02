Güneş kreminizin SPF’si söylendiği kadar yüksek olmayabilir

“Güneş koruma faktörü” anlamına gelen SPF değeri güneş kremi alırken ilk dikkat edilen kriter. Minimum 30 olması aranan SPF değeri 75’e kadar çıkabiliyor. Fakat güneş kreminizin SPF’si reklamlarda söylendiği veya üzerinde yazdığı kadar yüksek olmayabilir.

INCDecorder blogunun kurucusu, 50 SPF olarak pazarlanan bir güneş kreminin yaptığı test sonucu aslen 19 SPF olduğunu iletti. Sonrasında tekrar bir test yapan Kore Dermatalojik Biilimler Enstitüsü ise aynı kreme uyguladığı test sonucu değerin 28.4 olduğunu ortaya çıkardı. Bu değer pazarlanan değer olan 50’den oldukça uzak.

Daha sonra bu test birçok güneş kremi üzerinde uygulandı ve sonuç oldukça şaşırtıcıydı. Tüketici Raporları’nın güneş koruyucularıyla ilgili uyguladığı yıllık testte, 71 güneş kreminden sadece 3 tanesinin doğru SPF değeri ile pazarlandığı ortaya çıktı.

Peki yeterince yüksek SPF’li bir güneş kremi aldığınızdan nasıl emin olabilirsiniz?

Araştırmalara göre düşük SPF’li bir güneş kremini düzgün ve tutarlı bir şekilde kullanmak, yüksek SPF’li bir kremi tutarsız ve yanlış bir şekilde kullanmaktan daha çok fayda sağlıyor.

Yine de, eğer bir güneş kreminin SPF değerinden şüphe ediyorsanız, laboratuvar ve test sonuçlarını paylaşan markaların ürünlerini tercih edebilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise Uluslararası Tüketici Araştırma ve Testi kuruluşunun alacağınız kremi test edip etmediğini kontrol etmek.

Aynı zamanda güneş kremini medikal ya da fonksiyonel kozmetik ürünü olarak üreten bir markanın ürünün kullanmak da tavsiye edilenler arasında.