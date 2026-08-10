Hailey Bieber'dan yaz trendi: Elektrik mavisi manikürü

Güzellik dünyasında uzun badem tırnak dönemi yerini daha çabasız, kısa ve doğal formlara bırakıyor. Bu trendin öncülerinden Hailey Bieber, canlı mavi ojeyi kısa tırnaklarıyla buluşturarak renge son derece modern ve taze bir hava katıyor. Günlük hayatta kullanım kolaylığı sağlayan bu tercih; karmaşık desenlere, krom efektlere veya taşlara ihtiyaç duymadan, tek bir iddialı renkle de güçlü bir stil yaratılabileceğini kanıtlıyor.