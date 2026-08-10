Hailey Bieber'dan yaz trendi: Elektrik mavisi manikürü
Minimalist stiliyle moda ve güzellik dünyasına yön veren Hailey Bieber, yaz sezonunda sade çizgisinin dışına çıkarak sürpriz bir tercihe imza attı. Son tatil paylaşımlarında dikkat çeken elektrik mavisi manikürü, bronz teninde yarattığı güçlü kontrastla tüm bakışları üzerine topladı...
Güzellik dünyasında uzun badem tırnak dönemi yerini daha çabasız, kısa ve doğal formlara bırakıyor. Bu trendin öncülerinden Hailey Bieber, canlı mavi ojeyi kısa tırnaklarıyla buluşturarak renge son derece modern ve taze bir hava katıyor. Günlük hayatta kullanım kolaylığı sağlayan bu tercih; karmaşık desenlere, krom efektlere veya taşlara ihtiyaç duymadan, tek bir iddialı renkle de güçlü bir stil yaratılabileceğini kanıtlıyor.
Mavi tonları her yaz güzellik trendleri arasında yer alsa da bu sezon ekranlara çok daha canlı ve parlak nüanslarıyla dönüyor. Denizden, gökyüzünden ve yazın ferahlatıcı enerjisinden beslenen bu renk paleti; beyaz keten elbiselerden denim parçalara kadar gardıropların vazgeçilmezleriyle kusursuz bir uyum yakalıyor.
Hailey Bieber’ın son manikürü de tam olarak bu çabasız şıklığı yansıtıyor. Ne abartılı ne de sıradan duran bu canlı mavi, özellikle bronz ten üzerinde yarattığı güçlü kontrastla adeta göz alıcı bir aksesuar etkisi yaratıyor.
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