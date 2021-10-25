Halloween tırnakları: Cadılar Bayramı için 30 nail art fikri

Cadılar bayramı her yıl 31 Ekim' de kutlanan, çocukların genellikle korkunç kostümler giyerek, eğlenceler yapılan bayramdır. Peki, Cadılar Bayramı'na hazırlanmaya tırnaklardan başlamaya ne dersiniz? Mekanlar açıldıktan sonra yeniden kutlanmaya başlayan Cadılar Bayramı için şahane fikirlerimiz var! Bunlardan biri de tırnaklar. Cadılar Bayramında programınız yoksa bile tırnaklarınızı küçük dokunuşlarla eğlenceli hale getirmeye ne dersiniz? Sizlere ilham verecek Cadılar Bayramı nail art fikirlerini sizler için derledik. İşte 30 nail art fikri...

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