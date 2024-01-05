K-beauty trendi: Parlak ve ışıltılı bir cilt için pirinç suyu nasıl yapılır?

Kore dalgası dünyayı ele geçirdi diyebiliriz, insanlar Korece olan her şeye bayılıyor. Kore yemeklerinden K-güzellik ürünlerine ve K-drama'ya kadar insanlar K-dünyasına doyamıyor. Dünya çapında hemen hemen her evde uygulanan birçok Kore cilt bakımı trendi var ve bunun da iyi bir nedeni var! Cilt için Kore pirinç suyunun kullanılmasıdır. Eğer siz de en sevdiğiniz Koreli ünlüler gibi cam gibi bir cildin özlemini çekiyorsanız, bu evde yapabileceğiniz yönteme başvurabilirsiniz. Pirinç suyunun cilde faydalarını ve nasıl yapılacağını öğrenelim.

KORE PİRİNÇ SUYU NEDİR?

Pirinç suyu, pirinci suda bekleterek veya yıkayarak elde ettiğiniz, besin ve mineral açısından zengin, sütlü bir sıvı oluşturan bir şeydir. Cilt için bu doğal çözümün amacı, size parlak ve nemli bir cilt vererek daha parlak ve genç bir cilde katkıda bulunmaktır. Genellikle Kore pirinç suyu olarak anılır çünkü K-beauty endüstrisi tarafından popüler hale getirilen bir cilt bakımı trendidir.

EVDE PİRİNÇ SUYU NASIL YAPILIR?

İçindekiler

½ su bardağı pişmemiş pirinç (tercihen organik)

2 bardak su

Hazırlanışı:

1. Pirinci iyice durulayın: Bir kaseye biraz pirinç alın ve soğuk akan suyun altında iyice durulayın. Bu, yüzeydeki kirleticilerden veya yabancı maddelerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

2. Pirincin ıslanmasına izin verin: Pirinç kasesine yaklaşık iki bardak su ekleyin. Pirinci 15 ila 30 dakika bekletin. Bu dönemde suyun sisli göründüğünü göreceksiniz.

3. Karıştırın ve çıkarın: Tahılları bir süzgeç kullanarak pirinç suyundan ayırmadan önce iyice karıştırın.

4. Fermantasyon: Daha fazla avantaj elde etmek için fermente etmeyi de seçebilirsiniz. Süzülmüş pirinç suyunu oda sıcaklığında 24 ila 48 saat bekletin. Fermantasyon, gücünü ve besleyici içeriğini artırır.

5. Saklayın: Fermente ettikten sonra temiz, hava geçirmez bir kapta soğutun. Soğuk sıcaklık onu taze tutacak ama aynı zamanda cildinize de iyi gelecektir.