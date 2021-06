Kore'nin güzellik dünyası: K-Beauty

Dünyanın geri kalanından çok farklı bir kültüre sahip olan Kore, güzellik trendleriyle de son yıllarda Batı’nın objektifini çevirdiği en dikkat çeken ülkelerden oldu. K-beauty tanımını duyduğumuzdan bu yana Koreli güzellik ürünleri dünyada çığ gibi yayıldı ve bu güzellik pazarının değeri bugün milyar dolarla ölçülüyor. Peki, Kore’nin güzellik trendleri nasıl şekilleniyor? K-beauty yakın markajımızda.

YAZI: GÜLRU İNCU

1. AYNA GÖRÜNÜMÜ

Adından da anlaşılacağı gibi çok parlak, neredeyse bir yansıtıcı gibi nemli bir ışıltıdan söz ediyoruz. Koreli makyaj uzmanları cilt temizleme yağlarını öneriyor ve sağlıklı bir cildin ilk adımının temizlik ve nemlendirmeden geçtiğinin altını çiziyor. İşin püf noktası cildinizi nemlendirdikten sonra aydınlatıcı bir etki yaratmak için fondöteninize birkaç damla serum eklemek.

2. LEYLAK RENGİNİN YÜKSELİŞİ

Kore makyajının bu yılki rengi leylak. Aynı anda hem minimalist hem de maksimalist bir karaktere sahip olan bu renk her cilt tipine uyuyor. Kahverengi, gri ve mavi tonlarına da göz kırpan leylak rengi bir anlamda 90’lı yılların yeniden gündeme geldiğini de müjdeliyor. Leylak rengi farları gül pembesi rujlarla ve toprak tonlarındaki allıklarla beraber kullanabilirsiniz. 3. GRİ VE TOPRAK TONLARI Bu yılın makyaj trendlerinde sık sık karşımıza çıkan dumanlı göz makyajı Kore cephesinde gri ve kahve tonlarının birleşimiyle hayat buluyor. Toprak tonları gözlerinize boyut katmak için ideal. Aynı şekilde siyah eyeliner ya da göz kalemiyle tamamlanmış dumanlı gözler Kore trendinde kendine sıkça yer buluyor.

4. DOĞAL KAŞLAR

Kaşlar özgürlüklerini ele aldığından bu yana bırakmadı ve kolay kolay bırakacağa da benzemiyor. Evet, bu yılın güzellik trendlerinde karşılaştığımız doğal kaşlar 2021 Kore makyaj trendlerine de kendini kabul ettirmeyi başarmış. Yıllar boyunca dümdüz, bloke edilmiş kemersiz kaşlar artık özgürlüklerine kavuştu. Koreli kadınlar son dönemde kaş kalemi kullanmak yerine kaş farlarını tercih ediyor.

5. MİKROBİYOM DOSTU CİLT BAKIMI

Cilt bariyerini koruyan nazik temizleyiciler, cildi besleyen yağlar ve probiyotikler Kore cilt bakım ürünlerinde artık daha fazla kullanılıyor. Tabii bunun en büyük nedeni yoğun maske kullanımının yarattığı başta akne olmak üzere cilt komplikasyonları. K-beauty cilt bakımı artık bütünsel bir felsefeye doğru kayıyor. Bitki bazlı bileşenler pazarda kendine daha çok yer buluyor. Gözler şimdi cildin mikrobiyomunu desteklemek için geliştirilen serumlara çevrilmiş durumda.

6. CİLT SAKİNLEŞTİRİCİ BİLEŞENLER

Hafif dokulara ve antienflamatuvar özelliklere sahip ürünler şu anda Kore’de oldukça popüler gibi görünüyor. Özellikle panthenol, propolis ve cantella asiatica gibi eski usul cilt sakinleştirici bileşenler yaygın olarak kullanılıyor. Bu içerikler kızarıklığa meyilli ciltler için tedavi edici özelliğe sahip.

7. KOMBUCHA ÇAYI

Kombucha Kore’de çok popüler olan fermente bir çay. Kombucha içeren essence ürünler de son günlerin popüler ürünlerinden. Bu ürünler yeşil çay ve flavonoidler gibi yüksek oranda antioksidanlar içeren meyve özlerinden oluşuyor.

8. HUŞ AĞACI ÖZÜ

Huş ağacı özü, nemlendirici ve antienflamatuvar ürünlerde kullanılan harika bir cilt bakım bileşeni. Yatıştırıcı ve nemlendirici özelliğinden dolayı 2021’de cilt bakım ürünlerindek endisine daha çok rastlayacağımızın sinyallerini veriyor.

9. HOUTTUYNIA CORDATA

Balık nanesi, balık yaprağı, kalp yaprağı ya da Çin kertenkele kuyruğu gibi değişik isimleri de bulunan bu bitki, aşırı hassas, kuru, kızarık, iltihaplı ve çatlamaya meyilli ciltler için uygun bir bileşen. Ciltteki sebum seviyesini kontrol ediyor ve gözenekleri küçültüyor.

10. TEMİZ GÜZELLİK

Yapay içerikler, kokular ve kimyasal katkı maddeleri içermeyen ürünler Koreli kozmetik firmalarının da radarında. Temiz güzellik ürünleri, etkili bitki bazlı bileşenlere bu yıl daha çok yer verecek. Kore’de vegan markalar da artıyor.

11. HAVUÇ TOHUMU YAĞI

Havuç tohumu yağı 10 yıldan uzun süredir K-beauty ürünlerinde kullanılıyor. Yaşlanma önleyici, mantar önleyici, antibakteriyel ve iltihap önleyici özelliklere sahip. Havuç tohumu yağı içeren herhangi bir güzellik ürünü, cildi parlatıcı çözümler arayanlar için mükemmel.

12. MİNİMALİST CİLT BAKIM RUTİNİ

Kore cilt bakımı birkaç yıl öncesine kadar neredeyse 10 aşamadan oluşuyordu. Şimdi ise yükselen trend; cilt bakım diyeti yani daha az ürün, daha az aşama. Bu felsefede cilt bakım rutininizi cildinizin ihtiyacınagöre özelleştirebilmeniz için basit ürün serilerine odaklanıyorsunuz.Bu ürünler basit ama yüksek konsantrasyonlu.

13. RETİNOL

Yaşlanma karşıtı özelliklere sahip güçlü bir bileşen olan retinol, K-beauty cilt bakım ürünlerinde daha çok karşınıza çıkacak olan içeriklerden. Cildin yaşlanma sürecini yavaşlatan retinol, cildi sıkılaştırıyor. Koyu lekelerin görünümünü azaltıyor. İnce çizgi ve kırışıklıkları gideriyor.

14. NİASİNAMİD

Niasinamid donukluk, hiperpigmentasyon ve koyu lekelerle mücadele eden ve cildi yatıştırırken nemlendiren ve dolgunlaştırırken gözeneklerin görünümünü en aza indiren aydınlatıcı bir güç. B3 vitaminin bir formu olarak aknelerle savaşıyor.

15. ÇİFT SERUM UYGULAMASI

Çift serum uygulaması, aynı anda farklı cilt sorunlarını hedeflemek için iki serum kullandığınız bir cilt bakımı uygulaması. Pandemi dönemi farklı cilt sorunlarını bir arada yaşamamıza neden oluyor. Koreli güzellik uzmanları bu dönemde çok yönlü ihtiyaçlarla yanıt veren çift serum kullanılmasını tavsiye ediyor. Örneğin cildiniz kuruysa nemlendirici bir serumun yanı sıra hyaluronik asit içeren bir C vitamini serumu kullanabilirsiniz.

1. DR. JART+CICAPAIR KIZARIKLIK KARŞITI KREM 149 TL

2. COIXIR VITA C BRIGHT CİLDİ AYDINLATICI KREM 175 TL

3. BY WISHTREND PURE VITAMIN C ADVANCED AYDINLATICI SERUM (KORENDY.COM) 269.90 TL

4. COSRX SALICYLIC ACID DAILY GENTLE CLEANSER TEMİZLEYİCİ 125.90 TL

5. MISSHA STROBEAM STARTER MAKYAJ BAZI 149.90 TL

6. SFERANGS DEEP CLEAN PEELING ETKİLİ YIKAMA JELİ 400 TL

7. SCINIC ALL DAY FINE PORE MINT GÖZENEK TEMİZLEYİCİ 119.90 TL

8. FRUDIA POMEGRANATE ANTI-AGE GÖZ KREMİ 109.90 TL