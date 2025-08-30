Kadınlar için 5 adımda kendi tarzını bulma rehberi

1. Aynaya Değil, Kalbine Bak: Kendini Tanı

Kendi tarzını bulmanın ilk adımı, kendinle dürüstçe konuşmaktır. Kim olduğunu, ne iş yaptığını, boş zamanlarında neyden hoşlandığını ve hangi ortamda kendini en iyi hissettiğini düşün.

Ofis ortamında mı çalışıyorsun, yoksa daha rahat bir hayatın mı var?

En sevdiğin renkler hangileri?

Seni en çok ne mutlu ediyor? Cesur bir renk mi, rahat bir kumaş mı, yoksa sade bir doku mu? Bu soruların cevapları, stilinin temelini oluşturacaktır.