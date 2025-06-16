Karma ciltlere özel makyaj sırları: Parlaklık yok, ışıltı çok!

Hazırlık her şeydir: Cildinizi makyaja hazırlayın

Makyajın kalıcılığı ve görünümü, altına ne kadar iyi bir zemin hazırladığınıza bağlıdır. Karma ciltler için bu adım çok daha kritik.

Çift Bölgeli Nemlendirme: Yanaklar gibi kuru bölgelere daha zengin, jel formda bir nemlendirici uygularken, T bölgesi gibi yağlı kısımlara daha hafif, su bazlı veya matlaştırıcı bir nemlendirici tercih edin.

Primer Kullanımı: Yağlı bölgeler için matlaştırıcı, gözenek küçültücü bir primer kullanın. Kuru bölgelere ise nemlendirici veya aydınlatıcı bir primer uygulayarak cildin her bölümünün ihtiyacını karşılayın. Bu, makyajınızın gün boyu yerinde kalmasını sağlar ve kusursuz bir baz oluşturur.