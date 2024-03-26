Kırışıklıkları düzeltmeye yardımcı olan 8 gıda

Cilt bakımı söz konusu olduğunda, çoğunlukla yüzeye uygulanan, cildimizi aydınlatmaya ve iyileştirmeye yardımcı olan ürün ve serumları düşünürüz. Ancak cilt sorunlarına da çözüm bulmak için dahili olarak yapabileceğimiz çok şey var ve buna ne yediğimiz de dahil. Evet, doktorlara göre bazı gıdalar kırışıklıkların giderilmesine gerçekten yardımcı olabiliyor.

Bazı gıdalar özellikle bütün bitki bazlı gıdalar cildi destekleyen vitaminler ve antioksidanlar açısından zengindir." "Onları yemek cildin elastikiyetini artırmaya yardımcı olabilir, bu da kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Kırışıklıkları veya diğer yaşlanma belirtilerini sihirli bir şekilde silecek herhangi bir yiyecek olmasa da, bunların görünümünü en aza indirmek için beslenmenizi kesinlikle bir savunma hattı olarak kullanabilirsiniz. Kırışıklıklara çare arıyorsanız tüketiminizi artırmanız gereken sekiz gıdayı keşfetmek için okumaya devam edebilirsiniz.

1- Kırmızı biber

Pinto-Garcia'nın kırışıklıkların görünümünü hafifletebilecek yiyecekler listesinin başında kırmızı biber geliyor.

"Bunlar, kollajen üretimini teşvik eden bir antioksidan olan C vitamini ve güneş hasarına karşı korunmaya yardımcı olan kapsantin bakımından zengindir" diye açıklıyor. "Bu bileşenlerin her ikisi de cildin sıkı, nemli ve genç görünmesine yardımcı oluyor."

2- Karpuz

Lori Aliksanian'a göre karpuz ve papaya gibi meyveler ve sebzeler harika likopen kaynaklarıdır. Bu organik pigment, aynı zamanda gıdalara canlı kırmızı bir renk veren bir tür antioksidandır.

Geçen yıl Journal of Cosmetic Dermatology'de yayınlanan bir çalışmada antioksidan, diğer özelliklerin yanı sıra ince çizgilerin, kırışıklıkların ve sıkılığın görsel görünümünü "önemli ölçüde iyileştirdi".

Mevcut araştırmaları gözden geçiren başka bir çalışma, "likopen açısından zengin gıdaların yaşlanma bozukluklarını önlediği veya hafiflettiğinin", özellikle de ciltteki kolajen sağlığını artırarak kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.

3- Brokoli

Brokoli, daha fazla öğüne dahil edilmeye değer başka bir sebzedir. Brokoli cildiniz için harikadır çünkü kırmızı biber gibi C vitamini açısından zengindir.

Love, Mayıs 2023 tarihli bir TikTok videosunda "C vitamini kolajen üretiminde rol oynuyor" diyor. "Yaşlandıkça cildimiz sarkmaya başlayabilir ve kolajen cilde esneklik ve canlılık kazandıran, cildin sarkmasına ve kırışıklıkların azaltılmasına yardımcı olabilen bir proteindir."

Mevcut araştırmaları gözden geçiren başka bir çalışma, "likopen açısından zengin gıdaların yaşlanma bozukluklarını önlediği veya hafiflettiği", özellikle ciltteki kolajen sağlığını artırarak kırışıklıklara yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.

4- Badem

Büyük bir sebze hayranı değil misiniz? Korkmayın: Badem aynı zamanda koyu lekelerin yanı sıra kırışıklıkların azaltılmasında da vazgeçilmezdir.

Pinto-Garcia, "Badem, her ikisi de sağlıklı cilt için önemli olan sağlıklı omega-3 yağ asitleri ve E vitamini açısından harika bir kaynaktır" diyor.

Nutrients dergisinde Şubat 2021'de yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, bademlerin menopoz sonrası kadınlar üzerindeki etkisini incelediler ve kuruyemişleri atıştırmalık olarak yiyenlerin kırışıklık şiddetinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğunu buldular. 16 hafta sonra bu kadınlarda yüzde 15'lik bir azalma oldu ve 24 haftada yüzde 16'lık bir azalma oldu.

5- Havuç

Bize havuçların görüşünüzü keskin tutmak için iyi olduğu öğretildi ancak onların aynı zamanda kırışıklıklarla mücadelede de harika bir yol olduğunun farkına varmayabilirsiniz.

Pinto-Garcia, "Havuç, A vitaminine dönüşen beta-karoten bakımından zengindir. İnsanlar, A vitaminini topikal retinoidlerin ana bileşenlerinden biri olarak görebilirler çünkü kırışıklıkları azaltmaya ve cildi pürüzsüzleştirmeye yardımcı olur" diyor.

6- Bitter Çikolata

Meyveler ve sebzeler beslenmeniz için hayati öneme sahip olsa da, hayat tamamen dengeden ibarettir ve tıp uzmanlarına göre bazı tatlılar cildinizin görünümünü de güzelleştirebilir.

Bütünsel plastik cerrah Dr. Anthony Youn, Kasım 2023 tarihli bir TikTok videosunda "Bitter çikolata yiyin" tavsiyesinde bulunuyor. "Bitter çikolata polifenoller ve antioksidanlarla dolu ve cildiniz için harika." Ancak Youn, aldığınız çikolatanın en az yüzde 70 ila 80 oranında kakao olduğundan emin olmak isteyeceğinizi söylüyor. "Bundan daha azı muhtemelen sizin için iyi olamayacak kadar fazla şeker içerecektir" diye açıklıyor.

Çok sayıda çalışma, bitter çikolatanın yaşlanma karşıtı etkilerini inceledi; bir çalışmada, kakao flavanollerinin günlük tüketiminin "insan cildindeki cilt kırışıklıklarını ve elastikiyetini iyileştirdiğini" ve sonuçların yalnızca 12 haftada ortaya çıktığını buldu.

7- Somon

Love'a göre somonun kırışıklık azaltıcı etkileri de olabilir.

Mayıs 2023 tarihli videosunda "Bu benim kişisel favorim, sadece lezzetli olduğu için değil, aynı zamanda beyniniz için de harika" diye paylaşıyor.

Love, nemli ciltte genellikle daha az kırışık bulunduğunu ve vahşi avlanan somonun nem seviyelerini artırabildiğini belirtiyor. Ayrıca, yabani somon balığı gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir diyetle beslenen kişilerin "daha genç bir görünüme sahip olduklarını" öne süren araştırmalara da dikkat çekiyor.

Yabani olarak yakalanan somon balığı genel olarak sağlığınız için harikadır ancak Love burada yabani olarak yakalanan somonun önemli olduğunu vurguluyor. Çiftlikte yetiştirilen somonun sizin için o kadar sağlıklı olmadığı konusunda uyarıyor.

"Doğal olarak yakalanan somon balığındaki omega-3 yağ asitleri beyniniz için harikadır ve Oxford'dan Dr. David Smith'in araştırması, somon gibi çok sayıda sağlıklı, yağlı balık yiyenlerin ya da balık yağı takviyesi alan ya da B-kompleks takviyesi Alzheimer hastalığı riskinde yüzde 30'luk bir azalmaya sahiptir. Yani bu gerçekten harika" diyor Love.

Aliksanian ayrıca bu yağlı balıkların harika doğal retinol kaynakları (önceden oluşturulmuş A vitamini) olduğuna da dikkat çekiyor.

8- Kolajen proteini

Love, daha çok bir takviye olsa da, diyetinize kolajen proteinlerini de eklemenizi öneriyor.

"Kolajen yemek neden bu kadar iyi? Araştırmalar, kolajen protein takviyesi alan kadınların daha güçlü kemiklere, daha güçlü kaslara sahip olduğunu ve yüzlerinde daha az kırışıklık olduğunu gösteriyor" diyor.

Love ekliyor: "Kolajen sadece cildiniz için harika değil, aynı zamanda kemik yoğunluğunuz ve kas gücünüz için de iyi."