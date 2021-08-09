Kızıl saçlılar nasıl makyaj yapmalı? 2021 kızıllar için makyaj önerileri

Kızıl saçlılar makyaj yaparken nelere dikkat etmeli? Kızıllar ruj, far, göz makyajı, fondöten, ten ürünlerini nasıl seçmeli? Kızıllar için uygun makyaj, ruj, far renkleri neler? İşte kızıllar için makyaj önerileri...

Eğer kızılsanız zaten saç renginizle her zaman ön planda olacaksınız bu yüzden makyajınızı hafif yapsanız bile hemen tüm gözleri üzerinize çekeceksiniz. Fakat kızıl rengindeki saçlarınıza yanlış tonlardaki makyaj canınızı sıkabilecek bir görüntü de oluşturabilir. Şimdi size vereceğimiz tüyolarla doğru makyaj tonlarıyla bir mükemmele ulaşın...

KIZILLAR İÇİN GÖZ MAKYAJI - RENK ÖNERİLERİ

Gözler en hassas konudur makyaj esnasında, gözlerinizi ortaya çıkarmak için kullanabileceğiniz pek çok ton vardır. Özellikle kızıl saçlarınızı ve gözlerinizi ortaya çıkarmak için pigmentli kiremit tonları tam size göre. Kahve tonlarını kullanmak kızıllığınızda ortaya çıkaracaktır. Fakat farklı tonları biraz harmanlamak istiyorsanız sizlere önerimiz kesinlikle lila tonları olacaktır.

KIZILLAR İÇİN TEN MAKYAJI ÖNERİLERİ

Ten makyajı hep bir soru işaretidir aslında tenden tene göre de değişebilir ancak ten makyajında trendi takip ederek parlak bitişli ten makyajı yapabilirsiniz. Bir de eğer bir ton koyu veya yanmış gibi görünmesini isterseniz kendi tonunuzdan bir ton koyu fondöteni tercih etmelisiniz. Kızıllar bronzer kullanmak yerine highlighter kullanmaları daha iyi bir adım olacaktır.

KIZILLAR İÇİN DUDAK MAKYAJI VE RUJ RENKLERİ

Kızıllara genel olarak ruj konusunda seçici olmaları gerekir yalnızca pembe tonları tam kızıllara göredir. Dudakları daha çok belirginleştirerek canlı görünüm sağlayabilir parlatıcı ile de tamamlayabilirsiniz.

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