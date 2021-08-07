Kumrallar için makyaj önerileri: Göz, ten, dudak

Kumrallar makyaj yaparken nelere dikkat etmeli? Kumrallar ruj, far, göz makyajı, fondöten, ten ürünlerini nasıl seçmeli? Kumrallar için uygun makyaj, ruj, far renkleri neler? İşte kumrallar için makyaj önerileri...

Eğer kumral bir ten renginiz varsa genelde makyaj sizler için daha kolay oluyor. Doğru tonlarla yapacağınız makyaj hileleriyle mükemmel bir görünüm yaratabileceksiniz. Gelin hep birlikte makyaj tüyolarına bir göz atalım

Kumrallar için göz makyajı: Göz rengini vurgulayan renkler

Kumrallar için göz makyajı en kilit nokta aslında. Kumralların göz rengini ortaya çıkarması için göz makyajına önem vermesi gerekir çünkü gözler ten renklerini daha çok ortaya çıkarır. Buğulu göz makyajı kumrallara en çok yakışan tonlar ve modeller arasında. Ayrıca mavi, eflatun tonları kahverengi tonları göz rengini ortaya çıkaracaktır. Bonus! Göz pınarlarınıza beyaz aydınlatıcı sürerseniz de gözlerinizi daha büyük gösterebilirsiniz.

Kumrallar için ten makyajı: Fondöten, renk seçimleri

Ten makyajında likit ürünler kullanmanızı öneririz hem doğal dururken hem de parlak görüntü oluşturacaktır. Ayrıca kumrallara highlighter çok yakışırken kontörden uzak durmanızı öneririz. Bej tonları ten ile eşleştiği için fondöten konusunda en doğru seçenek olacaktır. Fakat eğer cilt lekeleriniz varsa önce o cilt lekelerini gideren sarı alt tonlu fondötenler öneririz.

Kumrallar için dudak makyajı: Ruj tonları, doğru renk tonları

Kalın dudaklara sahipseniz şeftali tonları daha hafif tonlar tam size göre olacaktır fakat ince dudaklara sahipseniz dudaklarınızı daha çok ortaya çıkaracak koyu tonları kullanmanızı öneririz. Eğer bir davete gideceksiniz bordo ve kırmızı tonları tam sizlere göre.

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