Kumral saç renkleri içinde size en yakışacak tonları araştırdık. Küllü kumral, bal köpüğü ve altın kumral saç rengi hakkında bilgi verdik. Kumral saç rengi için en uygun saç modellerinden bahsettik.

Görüntünüzde bir değişiklik yaratmaya, imajınızı yenilemeye saçlarınızdan başlamaya ne dersiniz? Saç renginizden sıkıldıysanız bu senenin favorisi kumral saç renkleri. Kumral saç rengi ara ton olduğu için değişiklik denildiğinde ilk başta aklınıza gelmeyebilir. Ama birbirinden farklı tonlarıyla mutlaka gönlünüzü kazanacak kumral saç renklerini sizin için araştırdık. Hangi kumral sizin renginiz gelin birlikte bakalım.











Küllü Kumral

Küllü kumral, kumral saç renkleri içinde adeta bir efsane. Küllü kumralın en belirgin özelliği içindeki küllü etki sayesinde dore ve bakır yansımalar barındırmaması. Küllü kumralı, kahverengi ile karıştırmamanızı tavsiye ederiz. Kahveler belli ölçüde bakır ve dore yansımalar barındırır. Küllü kumral boyalar markalara göre koyuluk ve açıklık olarak değişiklik gösterebilir. Bu yüzden saçlarınızı kendiniz boyayacaksanız her zaman güvendiğiniz ve kullandığınız marka boyayı tercih etmelisiniz. Küllü kumral saç rengi tercih edenler için ufak bir hatırlatmamız olacak, makyajınızı canlı ve renkli yapmanız gerekir. Aksi takdirde küllü kumral saç rengi soğuk ve cansız bir etki verir.





Bal Köpüğü

Kumral saç renkleri içinde bal köpüğü bu senenin trendlerinden. Dore yansımalarıyla sarıya göz kırparken hala kumral tonlar içinde kalmanızı sağlayan harika bir ara ton. Kumral saç renkleri arasında daha önce hiç denemediyseniz bal köpüğünü mutlaka tavsiye ediyoruz. İster açık tenli ister buğday tenli olun iki durumda da bal köpüğü kumral saç rengi size yakışır. Bal köpüğü şeftali tonlu bir ruj ve anlıkla tamamladığınız makyajınıza harika bir uyum sağlayacak.





Altın Kumral

Kumral saç renkleri içinde altın kumral, sarı yansımaları yakalayabileceğiniz en uygun ton. Tam olarak sarışın olmak istemiyor, saçlarınız güneşten doğal bir şekilde açılmış bir görüntüde olsun istiyorsanız altın kumral tam sizin renginiz. Kumral saç renkleri arasında bebek kumralla akrabalığı olan altın kumral en çok açık ten rengine sahip kişilere yakışır. Kumral saç renkleri genel olarak buğday ten rengine sahip herkese uygun olduğu için buğday tenli kişiler de altın kumralı tercih edebilir. Kumral saç renkleri için en uygun saç modelleri neler, birlikte göz atalım.





Kumral Saç Renkleri İçin En Uygun Saç Modelleri

Kumral saç renkleri genelde hafif dalgalı saçlarda kendini daha iyi gösteren renklerdir. İçlerinde farklı tonlar bulunduğu için dore ve bakır yansımalar dalgalar arasında parlayıp ışıldar. Hafif dalgalı long bob model, kumral saç rengi için ideal bir kesimdir. Long bob yani omuz hizasında kullanacağınız bir kesimle kumral saç renginiz hemen dikkat çeker. Katlı kesimler de yine kumral saç renkleri için idealdir. Kısacık kesilmiş saçlar zaten kesim şekliyle dikkat çekeceği için kumral tonlarını sıradanlaştırabilir. Bu yüzden kumral saç rengi kullanacakların kısa kesimlerden uzak durmasını tavsiye ediyoruz.

