4 Yeni güzellik kuralı

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Eski bildiklerinizi silin!

Geçmişten bugüne sürekli şekil değiştiren güzellik sırlarının tazelenmiş hali karşınızda! Eski bilgileri silin, yenilerini kaydedin.



1

ESKİ KURAL Yanaklarınıza pembeden başka allık sürmeyin.

YENİ KURAL Şeftali tonlarını yeri ve zamanına göre cömertçe kullanın.



Neden?

Geçmiş yıllarda kimse şeftali tonlarında allık sürmezdi. Fakat son yıllarda dünyaca ünlü makyaj markalarının koleksiyonunda sıkça yer alan şeftali tonlarındaki allıklar hem sağlıklı bir görüntünün anahtarını veriyor hem de günlük kullanım için alternatif oluşturuyor. Yumuşak bir gülümseme yaratan bu sıcak allıklar bronz tenle de kusursuz bir uyum yakalıyor.

UYARI: Şeftali allığınızın yine de pembe desteği olduğundan emin olun. Yoksa bir anda turuncu yanaklara sahip olabilirsiniz.

