Elele editörleri en yeni güzellik ürünlerini keşfetmeye bayılıyor! Bu kez Avon'un yeni ruj serisi Perfectly Mat Ruj'u denediler ve bakın neler söylediler!

Dolgun ve kusursuz dudakların kadınlara inanılmaz bir güven verdiği bir gerçek ve makyajın en önemli dokunuşu ise kuşkusuz ruj seçimi. Dudakları kurutmaması, topaklanma yapmaması ve pürüzsüzlük hissi vermesi biz kadınların bir rujda aradığı en önemli özellikler. Avon Perfectly Mat Ruj, bu özellikleri ve geniş bir renk skalasını bir arada sunuyor. Elele editörleri bir hafta boyunca ürünleri denedi ve yorumlarını yazdı.





"Ruj sürmenin tadına 30 yaşından sonra varanlardanım. Benim için her zaman, fazla iddialı bir makyaj ürünü olarak öylece makyaj çekmecesinde uyuyan bir detay olmaktan ileri gitmemişti ruj... Ancak bir gün kırmızı rujun sihrini keşfettim. Sıradan günlerde olmasa da, özel günlerde, buluşmalarda, toplantılarda, davetlerde bir kırmızı ruj ile her şeyin değiştiğini fark ettim. Kirpiklere bol maskarayı da unutmayayım tabii. Güzel hissetmenin formülü basitti. Sonraki aşama ise doğru ruju bulma kısmıydı. Fırçalı glosslar hem pratik hem de sürümü kolay olduğu için favorimdi. Ancak son günlerde yanıldığımı anladım. Benim olayım mat rujmuş. Avon'un Perfectly Mat ruj serisindeki Red Supreme'i denediğimde, hem sürüm kolaylığı, hem şahane tonu hem de nemlendirme özelliği ile kesinlikle favorim oldu. Üstelik kendimce bir mutluluk oyununa da çevirdim bu rujun varlığını. Benim gibi ruj ile arasında mesafe olan arkadaşlarımın hayatına renk katmak için de rujdan vazgeçmeyen arkadaşlarım için de mini bir hediye olarak çantamdan çıkarıp veriyorum."

