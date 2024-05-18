Melek Mosso'nun iddialı sahne kostümü sosyal medyada gündem oldu

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Geçtiğimiz Ekim ayı Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturan Melek Mosso, son olarak iddialı sahne kostümüyle gündeme geldi.
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Maslak'ta verdiği konserden fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Mosso'ya kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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İşte ünlü şarkıcının kıyafetine gelen yorumlardan bazıları:
-Bence Melek Mosso her giydiğini çok güzel taşıyor, kendine yakıştırıyor ve her zaman yerine göre çok doğru giyiniyor.
- Çok iddialı bir elbise, ben yakıştırmadım bu sefer...
- Melek Mosso'nun da çok umrundaydı yorumlarınız!
- Harika görünüyor.
- Biraz fazla iddialı olmuş...