Melek Mosso'nun iddialı sahne kostümü sosyal medyada gündem oldu

İşte ünlü şarkıcının kıyafetine gelen yorumlardan bazıları:

-Bence Melek Mosso her giydiğini çok güzel taşıyor, kendine yakıştırıyor ve her zaman yerine göre çok doğru giyiniyor.

- Çok iddialı bir elbise, ben yakıştırmadım bu sefer...

- Melek Mosso'nun da çok umrundaydı yorumlarınız!

- Harika görünüyor.

- Biraz fazla iddialı olmuş...