Melek Mosso'nun iddialı sahne kostümü sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz gün Maslak'ta konser veren şarkıcı Melek Mosso, iddialı sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Melek Mosso'nun iddialı sahne kostümü sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

Geçtiğimiz Ekim ayı Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturan Melek Mosso, son olarak iddialı sahne kostümüyle gündeme geldi.

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Melek Mosso'nun iddialı sahne kostümü sosyal medyada gündem oldu - Resim : 2

Maslak'ta verdiği konserden fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Mosso'ya kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Melek Mosso'nun iddialı sahne kostümü sosyal medyada gündem oldu - Resim : 3

İşte ünlü şarkıcının kıyafetine gelen yorumlardan bazıları:

-Bence Melek Mosso her giydiğini çok güzel taşıyor, kendine yakıştırıyor ve her zaman yerine göre çok doğru giyiniyor.
- Çok iddialı bir elbise, ben yakıştırmadım bu sefer...
- Melek Mosso'nun da çok umrundaydı yorumlarınız!
- Harika görünüyor.
- Biraz fazla iddialı olmuş...