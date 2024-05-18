Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Biz susarak da anlaşıyoruz"

Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 21 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak 13'üncü bölümünden ilk fragman paylaşıldı. Fragman Evren’in Bahar’a söylediği "Biz susarak da anlaşıyoruz" sözleir damga vurdu.

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Biz susarak da anlaşıyoruz" - Resim : 1

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak’ı kadrosunda buluşturan Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ın  13. bölümünden ilk fragman yayınlandı. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Biz susarak da anlaşıyoruz" - Resim : 2

Fragmanda Timur’un Bahar’ı etkilemek için her yolu denemeye devam ediyor. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Biz susarak da anlaşıyoruz" - Resim : 3

Rengin Çağla ile buluşup "Sana bir sır vereceğim ama aramızda kalsın" diyor. 

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Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Biz susarak da anlaşıyoruz" - Resim : 4

Evren’in Bahar’a susarak da anlaşabildiklerini söyledikten sonra “Sustuğumuz bir sürü şey var değil mi?” dikkat çekerken, Bahar ve Evren’in yakınlaşması tanıtıma damgasını vurdu.