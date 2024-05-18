Bahar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Biz susarak da anlaşıyoruz"
Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 21 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak 13'üncü bölümünden ilk fragman paylaşıldı. Fragman Evren’in Bahar’a söylediği "Biz susarak da anlaşıyoruz" sözleir damga vurdu.
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak’ı kadrosunda buluşturan Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 13. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Fragmanda Timur’un Bahar’ı etkilemek için her yolu denemeye devam ediyor.
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Rengin Çağla ile buluşup "Sana bir sır vereceğim ama aramızda kalsın" diyor.
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Evren’in Bahar’a susarak da anlaşabildiklerini söyledikten sonra “Sustuğumuz bir sürü şey var değil mi?” dikkat çekerken, Bahar ve Evren’in yakınlaşması tanıtıma damgasını vurdu.