Flormar, yeni rengarenk Lip Balm’ları ile dudaklarınıza koruyucu güzellik katıyor.





Leziz meyvelerin renk ve kokusu yeni Flormar Lip Balm koleksiyonunda! Güneşten ya da soğuktan kuruyan dudaklarınız için parlaklık ve koruma alternatifi sağlayan lip balm’lar güzelliğinizi koruma altına alıyor.Rengarenk meyve özlü yapısı ile hafif renk veren Lip Balm’lar SPF 15 koruma faktörlü meyve aromalı renkleri dudaklarınıza taze ve parlak görünüm kazandırırken, içeriğindeki orkide çiçeği özü, shea ve kakao yağı dudaklarınızdaki kuruluğu gidererek pürüzsüz ve yumuşak dudaklar yaratıyor.Meyve isimlerinden oluşan koleksiyonda; çilek, elma, karpuz, karadut, portakal ve krem karamel aromalı lip balm’larla dudaklarınız yumuşak, nemli ve güneşe karşı koruma altında!Lip Balm satış fiyatı = 9,50 TL