Kaşlarınızın daha etkileyici bir görünüm kazanmasını istiyorsanız kaş farlarını deneyin...

TCA Studio Make-Up Brow Kit, 3 adet farklı tonda kaş farı, 1 adet kaş altı uygulaması için highlighter, 1 adet kaş fırçası ve 1 adet cımbızdan oluşuyor. İçinde bulunan 3 farklı renk tonu ile kaş renginize en uygun olan rengi seçmenizi kolaylaştırıyor ve mat formülasyonu sayesinde tüm renkler normal far olarak kullanılabiliyor. Yumuşak formülü, uygulamayı oldukça kolay ve pratik hale getiriyor. Kaşları belirginleştiriyor, kalınlaştırıyor veya seyrek kaşların arasının doldurulmasını sağlıyor. İçerdiği E Vitamini ve Aloe Vera sayesinde nemlendirici etkiye sahip olan Brow Kit paraben içermiyor.

Fiyatı: 69 TL