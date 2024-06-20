İlk sırada dudak yağı var! Sezonun 10 dudak parlatıcısı

Güneşin parlaklığına yakışan ışıltılı, dudaklara ıslak görünümle renk verecek ürünlere makyaj çantanızda yer açın. Bu sezon tatillerin olmazsa olmazları onlar olacak!

1 / 11
İlk sırada dudak yağı var! Sezonun 10 dudak parlatıcısı - Resim : 1

Elele 2024 Mayıs-Haziran sayısından.

Yaz sezonunun dudak yağı ve dudak parlatıcılarından oluşan 10 ürün seçeneği. Dudaklarınız ışıldasın...

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

2 / 11
İlk sırada dudak yağı var! Sezonun 10 dudak parlatıcısı - Resim : 2

Avon True Blossom dudak bakım yağı 69,99 TL

3 / 11
İlk sırada dudak yağı var! Sezonun 10 dudak parlatıcısı - Resim : 3

BEE’O Apicare propolisli kara mürverli dudak koruyucu 127,43 TL

4 / 11
İlk sırada dudak yağı var! Sezonun 10 dudak parlatıcısı - Resim : 4

DG Dolcissimo Matte Liquid parlatıcı 1875 TL