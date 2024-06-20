İlk sırada dudak yağı var! Sezonun 10 dudak parlatıcısı
Güneşin parlaklığına yakışan ışıltılı, dudaklara ıslak görünümle renk verecek ürünlere makyaj çantanızda yer açın. Bu sezon tatillerin olmazsa olmazları onlar olacak!
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Elele 2024 Mayıs-Haziran sayısından.
Yaz sezonunun dudak yağı ve dudak parlatıcılarından oluşan 10 ürün seçeneği. Dudaklarınız ışıldasın...
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
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Avon True Blossom dudak bakım yağı 69,99 TL
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BEE’O Apicare propolisli kara mürverli dudak koruyucu 127,43 TL
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DG Dolcissimo Matte Liquid parlatıcı 1875 TL