Kirpiklerimiz ok gibi!

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Son günlerin trendi ok gibi kirpikler!

Son günlerde yeni bir trend daha aldı başını gidiyor. Moda haftalarında The Rochas’ın kullandığı, bol maskarayla tek tek ayrılmış kirpikler oldukça çarpıcı bir görünüm vadediyor. Her gün uygulaması zor olur diye düşünüyorsanız, kalıcı olarak da yaptırmanız mümkün. İpek kirpik uygulaması, bu trendin kalıcı hale gelmesine yardımcı olabilecek bir seçenek olarak karşımızda. Uygulanması da oldukça kolay. Kirpiklerin tek tek yapıştırılması yaklaşık 1-1.5 saat sürüyor ve bu süre boyunca gözlerinizin tamamen kapalı olması gerekiyor. Emsal Doğan Güzellik Merkezi’nden Hatice Batman, ilk işlemin ardından üç haftada bir ara bakımlar yapılması gerektiğini belirtiyor, çünkü takılan kirpikler en çok üç hafta dayanıyor. “Her bir kirpiğin ömrü vardır ve belli zamanlarda dökülür. Yaptığımız ara bakımlarda dökülen kirpiklerinizin yerine yenilerini takıyoruz” diyor. Bu uygulamanın kirpiklere hiçbir zararı yok. Üzerine maskara da uygulayabiliyorsunuz. Sadece waterproof ürünleri kullanmamanız gerekiyor. Denize ya da havuza da rahatlıkla girebilirsiniz.