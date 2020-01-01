Yaklaşan kış ayları çok kasvetli görünebilir. O halde görünüşünüzü canlandırın. Yaz aylarının aksine terlemeyeceğiniz için çok daha güzel görünümlü bir makyaj yapabilirsiniz. Örneğin, ultra canlı mor, dumanlı gözlerden, her renk göz kalemlerinden yararlanabilirken, kaşlarınızı kaş kalemleriyle daha belirgin bir hale getirebilirsiniz. Böylece çok daha sıcak ve çekici bir görünüme kavuşabilirsiniz.

İşte kış aylarında uygulayabileceğiniz 13 makyaj trendi:

1- Örümcek kirpikler

Bu kış kirpiklerinizi alabildiğine görünür kılın. Bunun için kirpikleri uzun ve gür gösteren bir maskara yeter.





2- Parlak göz kapakları

Göz kapaklarınızı pembe ve parlak renkte farlarla renklendirebilirsiniz.





3- Taptaze görünen parlak bir yüz

Bu kışın makyaj trendlerinden olan aydınlık ve parlak yüz için birkaç temel unsur gerekiyor: Maskara, nötr gaz farı, sıcak allık ve pembe bir ruj. Kendinizi özelleştirmekten çekinmeyin.





4- Mor göz farı

Siyah-gri dumanlı gözlerin yanı sıra çok iddialı mor bir göz farı da sizi mükemmel bir görünüme kavuşturabilir. Bu yüzden ekstra parlaklık için birkaç ton daha koyu bir mordan kaçınmayın.





5- Kirpik altı eyeliner

Gözünüzün alt kirpik bölgesini kremsi mavi bir göz kalemi ile belirginleştirin. Bunun için jel kıvamlı bir eyeliner kullanabilirsiniz. Ardından üst ve alt kirpiklerinizi siyah rimel ile kaplayarak süper bir görünüme kavuşun.





6- Dağınık kaşlar

Şu anda Instagram ve TikTok'u ele geçiren ultra belirgin dağınık kaşlar bu kışın da modası. Kaşlarınızı aldırmamışsanız onları kaş jelleri ile tarayabilir ve vahşi bir bakış elde edebilirsiniz. Bunun için renkli ya da şeffaf bir kaş jeli kullanabilirsiniz.





7- İki tonlu Eyeliner

İkinci bir katman yapabilirken neden tek bir göz kalemiyle yetinmek zorunda kalacaksınız ki? Bu nedenle gözlerinizin üzerini iki tonla renklendirebilirsiniz. Yani altın rengi bir eyeliner'ı siyah bir eyeliner ile çevreleyerek farklı bir görünüm elde edebilirsiniz.





8- Disko makyajı

Çok kalın bir gümüş göz farının üzerine siyah eyeliner kullanabilirsiniz. Yine kirpiklerinizi de iyice belirginleştirin. Unutmayın bu yıl gözler çok renkli ve dikkat çekici olacak!





9- Kadife yumuşaklık

Bu yılın makyaj trendleri tamamen cesur olacak ama çok ışıltılı da olmayabilir. Eğer çok fazla makyajdan hoşlanmıyorsanız şeftali tonlarıyla hem gözlerinizi hem de dudaklarınızı renklendirebilirsiniz.





10- 90'ların dudak trendi

90'lı yılların mat ama belirgin dudakları da bu kış çok revaçta. Dudaklarınızı mat rengi kahverengi rujlarla renklendirip, daha koyu tonlarda bir kalemle çerçeveleyebilirsiniz. Yine fondöteninizin rujunuzun rengine uyumlu olmasına dikkat edin.





11- Sıcak kontur trendi

Sıcak, ışıltılı bir kontur sadece yaz aylarında değil kış aylarında da tercih edilebilir. Bu kış hoş, ışıltılı bir kontur tozunu fondöteninizin üzerine uygulayabilirsiniz. Bu görünümünüzü hafif maskara ve dudak parlatıcısı ile de taçlandırabilirsiniz.





12- Vampir dudaklar

İlk bakışta belki biraz yoğun görünebilir ancak oldukça dikkat çekicidir. Önemli olan ise size yakışan doğru ruj rengini bulmaktır. Bununla birlikte, dudak makyajınızı daha öne çekerek, göz makyajına ağırlık vermeyebilirsiniz. Böylece herkes tek bir noktaya odaklanacaktır.





13- Neon renklerle makyaj

Profesyonel ipucu: Bu makyaj trendini kış günlerinin en kasvetli, en hüzünlü günleri için saklayın. Parlak neon göz farları ve göz kalemleri sizi tam anlamıyla neşeli kılacak. Sonuçta leylak ve yeşil tonlarından daha güzel bir şey var mı?