Kozmetik sözlüğü

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paraben, retinol, Highlighter… Bu kelimelerin anlamlarını biliyor musunuz? Tıbbi literatür kadar olmasa da güzellik ve kozmetik dünyası da bazen anlaşılması zor, kafa karıştıran terimler içeriyor. Hem güzellik sırlarının paylaşıldığı sohbetlerde hem de kozmetik alışverişinizde size rehber olacak bu sözcüklere göz atın.

Yazı: Deran Çetinsaraç/Formsante



Tıbbi literatür kadar olmasa da güzellik ve kozmetik dünyası da bazen anlaşılması zor, kafa karıştıran terimler içeriyor. Hem güzellik sırlarının paylaşıldığı sohbetlerde hem de kozmetik alışverişinizde size rehber olacak bu sözcüklere göz atın.



Alfa lipoik asit: Son dönemin gözde antioksidanlarından biri olan alfa lipoik asit, cilt hücrelerinizi serbest radikallere karşı koruyor. Ayrıca cilt hücrelerini yenilemeye yardımcı oluyor. Kırışıklıkları engelleyip cildin daha genç, parlak ve duru görünmesine katkı sağlıyor.



BB krem: BB kremler, cildi korurken nemlendiriyor; kırışıklıkları azaltırken güneşin zararlı etkilerine karşı koruyor; yaşlılık lekelerini azaltırken fondöten görevi görüyor; antioksidan içerirken ton farklılıklarını mükemmel kapatıyor. Açılımı “Blemish Balm Cream” olan bu krem, piyasaya ilk olarak bir Alman dermatolog tarafından estetik operasyonlar sonrası oluşan hassasiyeti, sivilceleri, lekeleri ve izleri önlemek için lanse edildi.



CC Krem: BB kremin kozmetik dünyasındaki başarısının hemen ardından ortaya çıktı. Color Control yani renk düzenleyici olan bu krem cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. BB kremden farkı ise, hem daha inceltilmiş hali hem de kapatıcılık özelliği daha yüksek.



Dermokozmetik: İlaçlar kadar hassas testlerden geçen, kilinik şartlarda geliştirilen ve test edilen ürünler dermokozmetik adı altında toplanıyor. Cilt problemlerini çözmeye yönelik geliştirilen bu ürünler eczanelerde satılıyor.



Elastin: Yaş ilerledikçe cildin ana bileşenleri de yaşlanıyor. Cildin ana bileşenlerinden biri olan elastin molekülleri cildin sıkı olmasına destek oluyor. Güneş ışınlarının zararlı etkileri elastinin bozulmasına neden olan faktörlerden biri.



Fondöten: Makyaj malzemelerinin arasında belki de en önemli yere sahip olan renkli kapatıcıya fondöten deniyor. Cilt tonuna uygun bir fondöten seçimi kusursuz makyajın en önemli anahtarı olarak kabul ediliyor.



Gommage: Silme anlamına gelen bu terim kozmetik dünyasında vücudu ölü hücrelerden arındırmaya yarayan krem veya jellere deniyor. Bu ürünler ölü deriyi nazikçe temizlemek için kullanılıyor.



Highlighter: Yüz hatlarını ortaya çıkarmaya yarayan ışıltılı makyaj ürünlerine verilen isim. Makyaj sırasında vurgulamak istediğiniz bölgeleri (yüzden yüksekte olan elmacık kemikleri, kaş kemiği gibi bölgeler) ortaya çıkarmanıza yardımcı olan highlighter’lar krem, jel veya pudra halinde olabiliyor.



İzoflavon: İzoflavonlar bitkisel östrojenler olarak da biliniyor. Antioksidan özellikleri yanında cilt yenilenmesini kolaylaştırdıkları ve deri yaşlanmasını geciktirdikleri belirtiliyor. Bu nedenle bazı dermokozmetiklerin içinde de bulunuyor.



Jojoba yağı: Güçlü bir nemlendirici olan jojoba yağı, jojoba bitkisinden elde ediliyor. Özellikle saç bakım ürünlerinde kullanılan jojoba yağı, saç kırılmasını engelleyici, saçı düzgünleştirici ve kepek oluşumunu önleyici özellikler taşıyor. Akneler üzerindeki etkisiyle sivilceli ve yıpranmış ciltlere fayda sağlıyor.



Kapatıcı/ Concealer: Göz çevresindeki renk farklılıklarını, kızarıklıkları veya göz altı morluklarını kapatmak için kullanılan krem.





