Retro tarzı yakalamak için 10 çarpıcı "Disko Gözü" makyaj
Son zamanlarda, tüm gözler 1970'ler ve 80'lerin modasının üzerinde. Gözlerde de kendinizi sanki 80'lerin dans pistinde gibi hissetmeniz için o zamanın tüm trendleri ön planda. Biz de size yükselen disko göz trendini denemeniz için 10 benzersiz model sunuyoruz.
@tirade13
Pastel Payetli Kedi Gözü
En iyi görünümlerine biraz ışıltı katmak isteyen kedi gözü severler için, geleneksel koyu siyah eyeliner'ı güzel pastel tonlarda payetler ve simlerle değiştirmeyi deneyin.
@theballerinabridemua
Fairycore Kelebek Süslemeleri
Parıldayan yeşil ve pembe pigmentlerin üstünde uçuşan kelebek süslemeleriyle bu görünüm olabilecek en uhrevi görünüm. Disko gözlerde, fairycore estetiğiyle tanışın.
@makeupbykatarinna
Işıltılı süsleme
Bir sonraki büyük geceniz için ultra keskin, ışıltılı bir kesim-kıvrımı yaratmak için son derece yansıtıcı sim lekeleriyle kaplı gümüş göz kalemi kullanın.
@lauraloumakeup
Kobalt Mavisi Disko Topu Göz Kapakları
Göz kapaklarınızı mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş bir ton kobalt mavisi pul (ve buna uygun canlı mavi maskara) ile gerçek disko topları gibi gösterin.