Retro tarzı yakalamak için 10 çarpıcı "Disko Gözü" makyaj

Son zamanlarda, tüm gözler 1970'ler ve 80'lerin modasının üzerinde. Gözlerde de kendinizi sanki 80'lerin dans pistinde gibi hissetmeniz için o zamanın tüm trendleri ön planda. Biz de size yükselen disko göz trendini denemeniz için 10 benzersiz model sunuyoruz.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Retro tarzı yakalamak için 10 çarpıcı "Disko Gözü" makyaj - Resim : 1

@tirade13

Pastel Payetli Kedi Gözü

En iyi görünümlerine biraz ışıltı katmak isteyen kedi gözü severler için, geleneksel koyu siyah eyeliner'ı güzel pastel tonlarda payetler ve simlerle değiştirmeyi deneyin.

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Retro tarzı yakalamak için 10 çarpıcı "Disko Gözü" makyaj - Resim : 2

@theballerinabridemua

Fairycore Kelebek Süslemeleri

Parıldayan yeşil ve pembe pigmentlerin üstünde uçuşan kelebek süslemeleriyle bu görünüm olabilecek en uhrevi görünüm. Disko gözlerde, fairycore estetiğiyle tanışın.

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Retro tarzı yakalamak için 10 çarpıcı "Disko Gözü" makyaj - Resim : 3

@makeupbykatarinna

Işıltılı süsleme

Bir sonraki büyük geceniz için ultra keskin, ışıltılı bir kesim-kıvrımı yaratmak için son derece yansıtıcı sim lekeleriyle kaplı gümüş göz kalemi kullanın.

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Retro tarzı yakalamak için 10 çarpıcı "Disko Gözü" makyaj - Resim : 4

@lauraloumakeup

Kobalt Mavisi Disko Topu Göz Kapakları

Göz kapaklarınızı mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş bir ton kobalt mavisi pul (ve buna uygun canlı mavi maskara) ile gerçek disko topları gibi gösterin.