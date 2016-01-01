Raşit Bağzıbağlı’nın “Son Romantik” adını verdiği koleksiyonun defilesinde uygulanan makyaj da koleksiyonun ruhunu yansıttı.

Raşit Bağzıbağlı “Son Romantik” adını verdiği Sonbahar/Kış 2016 koleksiyonunda, sezonun öne çıkan renklerindan sarı, pudra, beyaz ve siyahı kullandı. Modern couture tekniklerini geleneksel stille harmanlandığı koleksiyon, adını taşıdığı romantik kimliği yansıttı.



Koleksiyonun romantik ruhuna paralel olarak Erkan Uluç önderliğindeki makeup artist ekibiyle, parlak ve aydınlık bir görünüm yakalamayı hedefledi. Nars Cosmetics ürünlerinin kullanıldığı uygulamalar şöyle; Ten makyajında kullanılan Velvet Matte Skin Tint SPF30 pürüzsüz, aydınlık ve bir mat görünüm oluşturdu. Kapatıcı olarak ise modellere Radiant Creamy Concealer uygulandı. Aydınlatıcı olarak kullanılan markanın ikonik ürünü Orgasm Illuminator, modellerin yüzüne ışıltılı bir görünüm kazandırırken, dudaklarda ise Instant Crash Lip Gloss, arzulanan aydınlık etkinin yakalanmasını sağladı.