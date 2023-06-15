Mezuniyet makyajı nasıl yapılır? Hangi renk kıyafete nasıl makyaj yapılmalı? Mezuniyet makyajı ipuçları

Mezuniyet törenlerinin zamanı gelmişken öğrenciler için en önemli detaylardan biri de mezuniyet makyajı. Profesyonel ve Kalıcı Makyaj Uzmanı Demet Karataş, bu önemli anı unutulmaz kılmak için yılın makyaj trendlerini ve özel makyaj tüyolarını sizler için anlattı. (Doğal göz makyajı nasıl yapılır? adlı yazımızı da okuyabilirsiniz...)

Mezuniyet makyajında hangi renk kıyafete nasıl makyaj yapılır?

Sadece mezuniyet makyajı değil, bütün makyajlar için bu geçerli olan önem bir nokta kıyafetin rengine göre makyajda renklerin seçilmemesi gerektiğidir çünkü eğer kıyafet yeşilse, yeşil göz farı sürmemeliyiz. Tam tersi zıt tonlar tercih etmek gerekmektedir. Bizim baz aldığımız nokta her zaman için ten rengi, göz rengi ve saç rengidir. Bu üç kritere bağlı yapılan makyajlar genellikle her türlü renge uyum sağlamaktadır. Kırmızı bir kıyafet giydiyseniz, kırmızı bir ruj sürememelisiniz. Makyajda zıt tonlar çok daha iyi bir makyaja doğru götürür. O yüzden de kıyafetin rengine göre makyaj yapılması yanlış bir seçimdir.

Mezuniyet makyajında göz makyajı ipuçları!

Mezuniyet dediğimizde makyaj yapılacak kişilerin yaş aralığı bellidir. Çok genç ciltler, göz düşmeleri, deforme olmuş bir cilt ya da göz kapağında elastikiyet kaybı yoktur. Dolayısıyla her türlü kıyafete ve saç modeline uyum sağlaması için, güzel çekilmiş bir eyeliner ve bir rimel ve kuyruklara takılmış yarım bir takma kirpik ile çok güzel bir sonuç elde edilecektir.

Koyu renk farlardan olabildiğince uzak durmak gerekiyor yani belli bir yaş aralığında çok genç yüzleri olan kişileri, daha yaşlı, daha büyük gösterecek makyajlardan ve renklerden uzak durulması gerekiyor. Örneğin, mor, bordo, kırmızı ya da siyah farlardan uzak durulması gerekir. Bu tarz renkte makyaj yaptırmamaları gerekiyor. Daha soft, daha şeftali tonları, belki neon tonlardan eyelinerlar çekilebilir. Neon pembe ve neon yeşil bu yaştaki kişilere çok güzel olur.

Normal eyeliner da her makyaja uyum sağlamaktadır ama takılacak kirpiğin de yarım takılması gerekiyor. Yarım bir kirpik sadece uçlara, onların gözünü daha badem göz gibi gösterir. Aşırı abartıdan uzak, fresh göz makyajları yapılması önemlidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de göz şekline uygun güzel bir eyeliner çekilmesidir. Göz makyajlarında kullanmaları gereken şey taşlar da gözün bitiminde, eyelinerın kuyruk bitimine yapıştırılabilir. Parıltılar ve taşlar çok moda ve yaşlarına çok uygundur.

Mezuniyet makyajında aydınlatıcı ve kontür nasıl uygulanır?

Mezuniyet makyajı belli bir yaşa yapılan makyajdır. Dolayısıyla kapatıcıların, kontür yaptığımız ürünlerin gerek koyu rengi gerekse aydınlatıcı ürününü çok kalın ve çok fazla kullanmamak gerekmektedir. Sadece yüzün şeklinde gizlemek istediğimiz yerler varsa net kullanmalıyız, gizlemek istemediğimiz yerler varsa, sadece hafif ton vermek amaçlı kullanmalıyız. Olabildiğince az kullanmalıyız çünkü aydınlatıcı renkler ya da kontür olarak kullanılan tonlar olabildiğince kalın malzemelerdir ve kalın malzemelerden uzak durmak lazım. Özellikle kontürü sıvı malzemelerle ya da krem malzemelerle değil de daha pudralarla, bronz pudralarla yapmak lazım ki kalın bir görüntü olmasın. Mezuniyet makyajında en önemli şey fresh bir görüntüdür, onların yaşını daha büyük göstermeyecek, çizgiler arasına girmeyecek ince ürünler tercih etmeliyiz ve özellikle kontürü krem ya da sıvı ürünlerle değil, bronz pudrayla, ışıltılı olmayan, mat bir bronz pudrayla yapmalıyız.

Mezuniyet makyajında dudak makyajı trendleri nelerdir?

Dudak makyajında yeni sezonda yok gibi dudaklar, daha nude tonlar çok fazla moda. Gözlerin daha ön planda tutulduğun, dudakların geri planda tutulduğu makyaj bu sene oldukça revaçta. Özellikle mezuniyet makyajı yapacağımız zaman dudakların birazcık daha koyu renklerden uzak tutmak gerekiyor. Gece boyu koyu renkler bulaşabilir ve bu da onları zorda bırakabilir.

O doğru zemin hazırlanmış bir dudağın üzerine yine seçtiğimiz ruj tonlarında bir kalemle dudağı tamamen boyayıp, arkasından aynı tonda ruj sürüldüğünde hem pürüzsüz bir görüntü, hem de çok daha uzun süre kullanılacak bir dudak makyajı elde edilir. Dolayısıyla soft, şeftali ve nude tonları tercih ederlerse çok daha güzel bir görünüm kazanabilirler. Kırmızı rujdan, bordo rujdan uzak daha soft tonlar kullanılıp gözlerini biraz daha ön plana çıkarabilirler.

Mezuniyet makyajında cilt bakımı ve fondöten seçimi nasıl olmalıdır?

Mezuniyet öncesi, mutlaka cilt bakımına bir hafta, on gün öncesinden gidip, yüzdeki ölü derinin alınması gerekiyor ki o gün makyaj yapılan makyaj yüze otursun ve akma gibi bir sıkıntı yaşanmasın. Tabii ki iyi cilt bakımı yapılmış, güzel hazırlanmış bir ten üzerine de zaten yaşları çok genç olduğu için daha soft ürünler, örneğin BB kremler gibi daha ince yapıdaki ürünler kullanılmalı. Kalın ve kapatıcılığı yüksek fondötenlerden uzak durmak lazım. Örneğin yüzde belli noktalarda sivilce varsa sadece sivilcelerin üst kalın bir kapatıcıyla ve ince bir fırçayla kapatılıp yine ten ince bir şekilde kapatılırsa tüm gece boyunca makyajın akması ya da bozulması gibi bir sorun yaşanmaz.