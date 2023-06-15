Doğal göz makyajı nasıl yapılır? Yokmuş gibi, doğal makyaj sırları ve ipuçları

Cildi ağırlaştırmayan, doğal ve kalıcı bir görünüm veren ürünler kullanarak, günlük makyajınızı en doğal şekilde yapabilirsiniz. Profesyonel ve Kalıcı Makyaj Uzmanı Demet Karataş, gözlerini ve cildini doğal bir şekilde ön plana çıkarmak isteyenler için önemli makyaj tüyolarını paylaştı. (Mezuniyet makyajı nasıl yapılır? adlı yazımızı da okuyabilirsiniz...)

Doğal görünümlü makyaj için nelere ihtiyaç var?

Doğal görünümlü bir makyaj için ihtiyacımız olan en iyi şey soft kapatıcılıkta bir fondöten ve kontür malzemeleridir. Eğer ki elinizde bir tane bronz bir pudramız varsa cildimizi soft bir şekilde kapattıktan sonra göz kapağımıza hafif bir kontür malzemesiyle gölge verip, yine aynı malzemeyle bir dip eyeliner çekip, bir rimel sürdüğümüzde zaten doğal bir makyaja erişmiş oluyoruz.

Doğal makyaj dediğimiz şey aslında yok gibi makyaj. Yok gibi makyajlarda da en önemli şey ten makyajıdır. Yani arka planın çok pürüzsüz olduğu ama ön planda olması gereken şeylerin de olabildiğince az kullanıldığı bir makyajdır. Dolayısıyla çok soft bir kapatıcı, soft kullanılacak kontür malzemelerine, çok iyi bir rimele ihtiyacımız var ve gerekiyorsa kaşları da çok hafif belki doldurmaya ihtiyaç var. Bunlar dışında soft bir ruja ihtiyacımız var çünkü doğal makyaj her şeyin yok gibi yapıldığı bir makyajdır. Dolayısıyla koyu renklerden, yapay ve kalın malzemelerden uzak, olabildiğince doğal renklere ihtiyacımız var. Ancak doğal görünümlü makyajdaki en önemli malzememiz rimeldir çünkü gözlerin vurgulu görünmesi gerekiyor. O nedenle kirpikleri olduğundan biraz daha belirgin gösterecek, teker teker ayıracak, yoğunluk vermeyecek bir maskaraya ihtiyacımız var. Yoğun maskaralar ve çok ışıltılı malzemeler tercih edilmemelidir.

Doğal göz makyajında fondöten, maskara, göz farı, eyeliner seçimi nasıl olmalı?

Doğal göz makyajında çok kalın fondötenlerden uzak durmak gerekiyor. Eğer cildimizde problem varsa bu problemin tamamını kapatmak zorunda değiliz. Kalın bir malzeme ve ince fırçayla sadece problemli olan noktayı kapatıp arkasından tekrar ince, soft bir fondöten kullanabiliriz. Doğal görünüm demek her şeyin doğal olması demek. Fondötenin olabildiğince ince, belki BB kremler, belki ince kapatıcılığı olan su bazlı bir fondöten, kirpikleri sadece ayıran ve belirginleştiren bir maskara, göz farlarında ise ışıltılardan ve koyu renklerden uzak, soft renkler, şeftali tonları, hafif pembe tonları, daha ten rengine uygun hafif toprak tonları kullanılabilir.

Eyeliner seçiminde ise yine ışıltılı eyelinerlardan uzak, mat eyelinerlar ama eğer söz konusu doğal göz makyajı ise daha acı kahve farlarla yapılan eyelinerları önerebiliriz. Doğal makyajlarda eyeliner malzemesinden ziyade farla ve fırçayla yapılan eyelinerlar çok daha iyi bir görünüm sağlıyor.

Doğal göz makyajı nasıl yapılır?

Doğal yapılan bir göz makyajında en çok dikkat edilmesi gereken şey pürüzsüz bir şekilde kapanmış bir göz kapağıdır. Gözü alt ve üst çok kalın olmayan bir malzemeyle düzgün bir şekilde kapattığımızda, sadece bronz bir pudrayla ya da acı kahve bir farla, göz üzerindeki çukurluk veren kemiği ya da şiş olan tarafı geri plana attıktan sonra hafif şeftali tonlarında bir far kullanılabilir. Ancak, yapılacak eyeliner, acı kahve bir farla ya da bir siyah farla yapılan hafif bir eyeliner ya da dipliner ve üzerine sürülen bir rimel doğal göz makyajında yapılan en önemli şeydir. Belki göz pınarında hafif bir ışıltı kullanılabilir o da aydınlık vermek amaçlı yapılabilir. Bunlar haricinde yapacağımız diğer şeyler bizi doğal göz makyajından çıkarıp gerçekten tam bir gece makyajına götürebilir. O nedenle bu ayarı iyi tutturmak ve soft tonlardan vazgeçmemek lazım.

Doğal göz makyajı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Doğal göz makyajı yaparken dikkat edilmesi gereken önemli şeyler keskin, siyah eyelinerlardan uzak durmak, koyu ve ışıltılı farlardan uzak durmaktır. Bunları yaparsak eğer bizi tamamen bir gece makyajına götürür ve doğallıktan uzaklaşır. Yapacağımız şey en önemli şey hafif toprak tonlarında bir farla göz kusurlarını kapatıp, bir rimel sürmemiz bize yeterlidir.

Yokmuş gibi, doğal makyaj sırları ve ipuçları!

Yokmuş gibi doğal makyajların tek sırrı aslında iyi hazırlanmış bazlar, yani yüzün de gözlerin de bazının çok iyi hazırlanması gerekiyor. Bu tarz problem makyajlarda cilt kusurlarıdır. Cilt kusurları kapanmış, iyi bir makyaj üzerine sadece rimel sürülse bile makyaj çok soft duracaktır. Yokmuş gibi makyajların en büyük sırrı budur. Farlarda da toprak tonlarından ve şeftali tonlarından uzaklaşmamak ve iyi bir ten, tek tek ayıran ve yoğun olmayan iyi bir rimel tercih edildiğinde makyaj doğal görünümünden hiçbir zaman uzaklaşmamaktadır.