Moda yorumcusu açıkladı: Kadınların para harcamayı bırakması gereken 11 erkek düşmanı güzellik trendi
Moda yorumcusu açıkladı: Kadınların para harcamayı bırakması gereken 11 erkek düşmanı güzellik trendi
Moda yorumcusu John Sturgis, kadınların güncel güzellik trendlerini hedef alan çarpıcı bir çıkış yaptı. Sturgis, kadınların yaygın olarak tercih ettiği 11 popüler güzellik uygulamasını eleştirerek, bu uygulamaların aslında "erkekleri kendilerinden uzaklaştırdığını" iddia etti.
Moda yorumcusu John Sturgis, İngiliz Daily Mail gazetesinde yayımlanan analizinde, modern güzellik ve bakım alışkanlıklarının kadınları "doğal görünümlerinden uzaklaştırdığını" iddia etti. Sturgis'in en çok tartışılan uygulamalara odaklandığı listesi, sosyal medyayı ayağa kaldıran tam 11 popüler güzellik trendini hedef alıyor...
İşte dudak dolgusundan porselen dişlere kadar, John Sturgis'e göre kadınların güzellik konusunda erkeklere göre iyi gözükmeyen uygulamaları...
1. Yoğun Fönlü Saç
Sturgis, yoğun fön uygulamalarının saçları fazla yapay gösterdiğini ve doğal görüntüyü bozduğunu belirtti.
2. Uzun ve Süslü Tırnaklar
Çok uzun veya desenli tırnakların modern güzellik anlayışında aşırılığı temsil ettiğini savundu.