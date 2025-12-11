Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni aşk pozları
2022'nin ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy son paylaşımlarıyla bir kez daha ayrılığı yalanlanmış oldu. Çift yeni aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Ünlü oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un mutlu birliktelikleri, haklarında çıkan asılsız ayrılık dedikodularına rağmen güçlü bir şekilde devam ediyor.
2022 yılının ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımlarını atan çift, 10 Eylül 2022 tarihinde Polonezköy'de görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Düğünden bir gün önce ise samimi bir törenle kendi evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuşlardı.
Evliliklerini 21 Mayıs 2024 tarihinde Mira Milena adını verdikleri kızlarının doğumuyla taçlandıran çift, bu önemli olayla aile saadetlerini pekiştirdi.
Ancak magazin gündeminde sürekli yer alan ayrılık haberleri, sevenlerini üzse de, çift bu dedikodulara karşı sosyal medya hesaplarından verdikleri samimi yanıtlarla durumu netleştiriyor.