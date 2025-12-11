Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni aşk pozları

2022 yılının ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımlarını atan çift, 10 Eylül 2022 tarihinde Polonezköy'de görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Düğünden bir gün önce ise samimi bir törenle kendi evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuşlardı.