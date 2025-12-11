Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'lı An İstanbul Story filminin teaserı yayınlandı
"Uzak Şehir" dizisindeki başarılı performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan popüler oyuncular Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, dizi partnerliklerini önemli bir tanıtım projesine taşıyarak gündem olmaya devam ediyor. İkili, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)'nın yurt dışı tanıtım yüzü markası olan GoTürkiye'nin yeni tanıtım filminde bir araya geldi ve büyük beğeni topladılar.
Kanal D ekranlarının başarılı yapımı "Uzak Şehir" dizisinin izleyiciler tarafından çok sevilen çifti Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, dizi setinin dışındaki yeni bir projede yeniden partner olmalarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İkili, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) uluslararası tanıtım yüzü olan GoTürkiye markasının yeni tanıtım filmi için bir araya geldi. Heyecanla beklenen bu projenin teaser'ı bugün itibarıyla yayınlandı ve büyük ilgi gördü
Ay Yapım imzası taşıyan bu dikkat çekici filmin senaryosu, duygusal derinliğiyle tanınan Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda ise Türkiye'nin en ünlü ve başarılı isimlerinden Hilal Saral bulunuyor.
Çarpıcı grafiklerle zenginleştirilmiş ve İstanbul'un en etkileyici bölgelerinde geçen bir olay örgüsüne sahip olan tanıtım filmi, stüdyonun resmi sosyal medya kanallarında ilk kez yayımlandıktan sonra büyük beğeni topladı. Tanıtım videosu, "Dramanın başkentinde dramayı deneyimleyin" gibi iddialı bir sloganla hemen havayı belirliyor.