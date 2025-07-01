Mükemmel saçlarla uyanmanın 7 sırrı

Saçınızı Nemlendirin ve Besleyin

Gece bakımı, saçınızın kaybettiği nemi geri kazanması ve beslenmesi için harika bir zamandır. Yatmadan önce saç uçlarınıza biraz durulanmayan saç kremi, saç yağı (argan yağı, hindistancevizi yağı gibi) veya saç maskesi uygulayabilirsiniz. Bu ürünler, siz uyurken saç telinize nüfuz ederek sabaha daha yumuşak, parlak ve elektriklenmeyen saçlarla uyanmanızı sağlar. Sabah durulamayı unutmayın!