'Old money' manikür ile zamansız, sade ve lüks tırnaklar
Moda dünyasını uzun süredir kasıp kavuran, sadeliği, kaliteyi ve köklü lüksü simgeleyen "Old Money" estetiği, gardıroplardan sonra güzellik dünyasını ve tırnak trendlerini de tamamen ele geçirdi. Göz yoran neon renklerin, abartılı taşların ve upuzun tırnak tasarımlarının yarattığı karmaşadan sıkıldıysanız, aradığınız o rafine ve asil dokunuş tam karşınızda duruyor...
Kusursuz el bakımını zamansız renk paletleriyle buluşturan ve elleri olduğundan çok daha zengin, asil ve temiz gösteren "Old Money Manikür" trendinin şifrelerini çözüyoruz.
Old money manikür görünümünün en belirgin özelliği abartısız olması. Kısa ya da orta boy tırnaklar, hafif oval veya yumuşak kare-oval formlar, sütlü pembe tonlar, transparan nude ojeler ve yoğun parlaklık veren üst kat cilalar bu görünümün temelini oluşturuyor. Ancak burada asıl önemli olan tırnakların düzenli, sağlıklı ve özenli görünmesi.
Trendin yükselişi biraz da sessiz lüks yaklaşımıyla bağlantılı. Elbette bu sezon maksimalist güzellik görünümleri ve dikkat çeken renkler hâlâ güçlü şekilde varlığını sürdürüyor. Ancak aynı anda daha sade ve zamansız görünen manikürlere dönüş de dikkat çekiyor.
Özellikle günlük kullanımda her kombine uyum sağlayan doğal tırnak görünümü yeniden öne çıkmış durumda. Bu yüzden sabun köpüğü etkili transparan tonlar giderek daha fazla tercih ediliyor.
