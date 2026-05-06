Önce nemlendirici mi güneş kremi mi sürülür?

Neden Önce Nemlendirici Sürülmelidir?

Bu sıralamanın temelinde ürünlerin cilt üzerindeki çalışma mekanizmaları yatar:

Bariyer ve Koruma Dengesi: Nemlendiriciler cildi beslemek ve nemi hapsetmek için formüle edilmiştir. Güneş kremleri ise cildin üzerinde koruyucu bir kalkan (bariyer) oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Etkinlik Kaybını Önleme: Eğer güneş kreminin üzerine nemlendirici sürerseniz, güneş kreminin oluşturduğu koruyucu tabakayı bozabilir veya ürünün formülasyonunu seyrelterek UV korumasını zayıflatabilirsiniz.

Emilim Hiyerarşisi: Nemlendiricinin cilt tarafından tamamen emilmesi, güneş kreminin cilt yüzeyinde daha homojen ve sağlam bir tabaka oluşturmasına olanak tanır.