Önce nemlendirici mi güneş kremi mi sürülür?
Cilt bakım rutininde ürünlerin uygulanma sırası, ürünlerin etkinliği ve cildin korunması açısından kritik bir öneme sahiptir. İdeal bir sıralamada önce nemlendirici, ardından güneş kremi sürülmelidir...
Cilt bakım rutininde ürünlerin uygulanma sırası, ürünlerden alınan verimi ve cildin korunma düzeyini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir.
Birçok kişinin merak ettiği "nemlendirici mi yoksa güneş kremi mi önce sürülmeli?" sorusunun yanıtı, dermatolojik prensiplere göre oldukça nettir: Her zaman önce nemlendirici, ardından güneş kremi uygulanmalıdır.
Neden Önce Nemlendirici Sürülmelidir?
Bu sıralamanın temelinde ürünlerin cilt üzerindeki çalışma mekanizmaları yatar:
Bariyer ve Koruma Dengesi: Nemlendiriciler cildi beslemek ve nemi hapsetmek için formüle edilmiştir. Güneş kremleri ise cildin üzerinde koruyucu bir kalkan (bariyer) oluşturmak üzere tasarlanmıştır.
Etkinlik Kaybını Önleme: Eğer güneş kreminin üzerine nemlendirici sürerseniz, güneş kreminin oluşturduğu koruyucu tabakayı bozabilir veya ürünün formülasyonunu seyrelterek UV korumasını zayıflatabilirsiniz.
Emilim Hiyerarşisi: Nemlendiricinin cilt tarafından tamamen emilmesi, güneş kreminin cilt yüzeyinde daha homojen ve sağlam bir tabaka oluşturmasına olanak tanır.
Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Doğru sıralamayı uygulamak kadar, uygulama biçimi de sonuçları etkiler:
Bekleme Süresi: Nemlendiricinizi sürdükten sonra cildinizin ürünü tamamen emmesi için yaklaşık 1-2 dakika beklemeniz gerekir. Cilt nemlendiriciyi çektiğinde, güneş kremi çok daha rahat yayılır ve topaklanma yapmaz.
Makyaj ile Uyumu: Makyaj yapacak olanlar için ideal sıralama; temizleyici, serum, nemlendirici, güneş kremi ve son olarak makyaj ürünleri (fondöten, kapatıcı vb.) şeklinde olmalıdır.