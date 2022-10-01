2022 sonbahar parfümleri! Balkabağı baharatlı latteden daha iyi kokan 15 yeni sonbahar kokusu

Dünyanın en iyi parfümcüleri, gurme, çiçeksi, baharatlı ve odunsu notları bir araya getirmek için çok çalışıyor. İsterseniz imza kokunuz her sezon farklı olsun isterseniz şu an ki favori kokunuzdan sıkılmış olun, bu sezonun en yeni parfümlerinde herkes için bir seçenek var. Dior’un klasikleşen kokusunun yenilenmesiyle alkolsüz j’Adore’un çiçeksi kokusundan Tory Burch’un sıcaklığı ve odunsu Cosmic Woods parfümüne kadar 2022 sonbaharının 15 kokusu.