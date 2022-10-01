2022 sonbahar parfümleri! Balkabağı baharatlı latteden daha iyi kokan 15 yeni sonbahar kokusu
Yeni sezon, yeni bir imza kokusu demektir. Herkes tarafından bilinir ki balkabağı kokusu tam olarak sonbaharın kokusudur. İşte sizler için 2022 sonbaharında kullanmanız gereken en yeni kokular...
Dünyanın en iyi parfümcüleri, gurme, çiçeksi, baharatlı ve odunsu notları bir araya getirmek için çok çalışıyor. İsterseniz imza kokunuz her sezon farklı olsun isterseniz şu an ki favori kokunuzdan sıkılmış olun, bu sezonun en yeni parfümlerinde herkes için bir seçenek var. Dior’un klasikleşen kokusunun yenilenmesiyle alkolsüz j’Adore’un çiçeksi kokusundan Tory Burch’un sıcaklığı ve odunsu Cosmic Woods parfümüne kadar 2022 sonbaharının 15 kokusu.
Dior J’Adore Parfum D’eau
Dior’un klasikleşen favori kokusu J’Adore, artık daha da ikonik. Klasik kokunun bu yenilenmiş hali, Arap yasemini, portakal çiçeği ve manolya çiçek notalarıyla patentli bir alkolsüz ve su bazlı bir formüle sahiptir.
Burberry's Her Elixir de Parfum
Burberry’s Her Elixir, Eau de Parfum’unun aynı adını taşıyan şehvetli bir dokunuşudur. Çilek, böğürtlen akordu ve vanilya dahil olmak üzere bir dizi gurme notaları içerir.
Maison Francis Kurkdijan Paris 724 Eau de Parfum
Güneşli sabahlarda şehrin sokaklarının elektriğinden ilham alan bu misk çiçeksi koku, mahallenizde sabah yürüyüşlerinde sıkmak için ideal bir koku. Koku, bergamot, sandal ağacı, yasemin, tatlı bezelye ve sahte portakal karışımıdır.