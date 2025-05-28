Bir kadının gözünden 8 erkek parfümü: Unutulmaz bir erkeğin kokusu...

Issey Miyake dendiğinde aklıma ilk gelen şeyleri özetlemem gerekirse, şöyle derdim: Mis gibi, tertemiz, ferah ve cool bir erkek kokusu. Sanki yeni duştan çıkmış, saçları hafif ıslak, ama aynı zamanda çok şık ve kendinden emin bir adamın kokusu gibi...

Ortasında baharatlı notalarla çok ustaca ısıtılan bir su ferahlığı yüzü. Dip notalara gelince, onlar tütün kehribarı, sandal ağacı ve vetiverin güçlü karakteriyle belirgin bir erkeksi varoluş getiriyor...