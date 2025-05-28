Bir kadının gözünden 8 erkek parfümü: Unutulmaz bir erkeğin kokusu...
Bir erkeğin gardırobundaki en etkili aksesuarlarından biri nedir diye sorulsa, şüphesiz parfüm derim. Bir koku, bir anıyı canlandırabilir, bir duyguyu harekete geçirebilir ve bir erkeği benim için unutulmaz kılabilir. Benim için bir parfüm, erkeğin karakterini yansıtmalı, iddialı ama asla boğucu olmamalı. İşte favorilerimden ve nedenlerinden oluşan bir seçki...
Issey Miyake dendiğinde aklıma ilk gelen şeyleri özetlemem gerekirse, şöyle derdim: Mis gibi, tertemiz, ferah ve cool bir erkek kokusu. Sanki yeni duştan çıkmış, saçları hafif ıslak, ama aynı zamanda çok şık ve kendinden emin bir adamın kokusu gibi...
Ortasında baharatlı notalarla çok ustaca ısıtılan bir su ferahlığı yüzü. Dip notalara gelince, onlar tütün kehribarı, sandal ağacı ve vetiverin güçlü karakteriyle belirgin bir erkeksi varoluş getiriyor...
ISSEY MIYAKE
L'Eau D'Issey Pour Homme - Eau de Toilette
3.985 TL
Şimdi gelelim Lacoste Essential'a... Bu kokuya ben genelde "gülümseyen adamın kokusu" derim. Neden mi? Çünkü bu parfüm, insana direkt pozitif enerji, ferahlık ve dinamizm veriyor. Sanki genç, enerjik, sporcu ruhlu ama aynı zamanda stil sahibi bir adamın tenine sinmiş gibi.
Üst Nota: Limon, Bergamot, Portakal
Orta Nota: Lavanta ve Kediotu
Alt Nota: Sandal Ağacı, Paçuli, Amber ve Musk
Lacoste Erkek Essential Edt Parfüm 125ml
3.981 TL