Yıllar geçer, zaman geçer, hatta çoğu zaman herkes farklı hayatlardan yoluna devam eder ama burnunuza dolan bir koku sizi yıllar öncesine rahatlıkla götürebilir.

En iyi erkek parfümleri ile kokunuzu anılarla bütünleştirin

Aşkın kaç yıl sürdüğü hakkındaki tüm bildiklerinizi bir kenara bırakın. Bir aşktan ya da sevgiden geriye kalan anılardan biri de sevdiğiniz insanın kokusudur. Kokunun sadece iyi hissettirmesi ile değil, çağrışıma neden olması ile de büyük bir bağlantısı var. Özellikle erkek parfümleri bu konuda kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. En iyi erkek parfümleri arasından dilediğinizi seçerek tüm mevsimlere damganızı vurmanız mümkün hale gelebilir. Erkek parfümleri en iyi bağ kurma araçlarından biridir. Her mevsim farklı parfümler tercih ederek kokunuzun kalıcılığını ve güzelliğini arttırmanız ise mümkün.



Erkek parfümleri sadece erkeklerin değil, onları koklayan kadınların da ilgi alanına giriyor. Sevdiği erkeğin kokusunda kendisini bulmak isteyen pek çok kadın sevgilisine ya da eşine parfüm seçimini bizzat kendisi yapıyor. O halde en iyi yaz erkek parfümleri hakkında bilgi edinerek sevdiğiniz için en doğru erkek parfümünü seçmeye ne dersiniz?



En iyi erkek parfümleri top 10

Yakın zamana damgasını vurmuş en iyi erkek yaz parfümleri ile sevdiğinize muhteşem bir hediye verebilirsiniz. Ya da bir erkek olarak sevdiğiniz kadını kendinize bağlamak için en iyi erkek parfümleri arasından teninize en uygun olanı seçerek aşkınızı yükseltebilirsiniz.



Givenchy Pİ EDT erkek parfümü

Kadınları peşinden sürükleyen bir koku ile başlamaya ne dersiniz. Odunsu ve çiçeksi kokuların birleşimi olan bu parfüm ile yüksek kalıcılıkta bir parfüme sahip olmuş olacaksınız. Gizemli ve maceracı erkeklerin tercihi olan bu parfüm 1998 yılından beri en iyi erkek parfümleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Hem ses getirici hem de modası asla geçmeyen bir koku istiyorsanız Pi mutlaka başucunuzda durmalı.



Dior Fahrenheit EDT erkek parfümü

1988 yılında piyasaya sürülmüş olan bu koku yıllara meydan okuyan kalıcılığı ile hala birçok erkeğin ilk tercihi arasında yer alıyor. Kokusunun diğer kokularla benzerlik göstermediği bilinen Fahrenheit bu özelliği ile yıllara meydan okumaya devam ediyor. Odunsu ve çiçek kokularının ağırlıkta olduğu bu parfüm yüksek kalıcılığa sahip olan, yaratıcı, sakin, şehvetli ve güçlü erkeklerin tercihi olarak da biliniyor.



Dolce Gabbana The One EDT erkek parfümü

Baharat ve odunsu kokuların karışımı olan bu parfüm piyasaya sürüldüğü 2008 yılından itibaren erkeklerin tercihi haline geldi. Kadın versiyonu da bulunan bu kokuyu özellikle çiftler sıkça tercih ediyor. Her notasından ayrı bir zevk alınmasını sağlayan bu parfüm ile ferah, erkeksi, canlandırıcı bir etkiye sahip olabilirsiniz.



Burberry Brit EDT erkek parfümü

Odunsu-oryantal bir kokuya sahip olan Brit piyasa sürüldüğü 2004 yılından itibaren erkeklerin gözdesi haline geldi. Yüksek kalıcılığa sahip olan bu parfüm aynı zamanda unutulmaz bir özelliğe de sahip. İz bırakmayı seven erkeklerin bu parfümü tercih ediyor olmaları asla tesadüf değil.



Giorgio Armani Armani Code EDT erkek parfümü

Şişesi de kendisi kadar iddialı olan bu parfüm 2004 yılından itibaren özellikle baharatlı kokulara düşkün olan erkeklerin tercihi haline gelmiş durumda. Modern, seksi ve star olmak isteyen erkeklerin tercihi olan bu parfüm en iyi erkek parfümleri top 10 listesinde de yer almayı hak ediyor.



Joop Homme EDT erkek parfümü

Pembe şişesi ile dikkati çeken bu parfüm, 1989 yılında piyasaya sıkı bir giriş yaptı. İngiltere’de en çok satan 5 erkek parfümünden biri olan Joop, aşk, çekicilik ve cazibe isteyen erkeklerin hala en çok tercih ettiği kokular arasında yer alıyor.



Calvin Klein Euphoria Intense EDT erkek parfümü

Baharatlı kokular arasında en çok tercih edilen erkek parfümlerinden biri olan bu koku, versiyonları arasında en çok tercih edilme özelliğine sahiptir. Zengin, cesur ve seksi bir duyumsa sağlamak isteyen erkeklerin tercihi olan bu koku ile hafızalara kazınacağınız garanti.



Hugo Boss Just Different EDT erkek parfümü

Özellikle genç yaştaki erkeklerin favori parfümü haline gelen bu koku, 2011 yılında piyasa sürüldü. Kullanıcı yorumları dikkate alındığında sıkıldığı andan itibaren özgüven patlaması yaşatıyor oluşu kokunun neden bu denli sevildiğinin en büyük kanıtı.



Paco Rabanne One Million For Men erkek parfümü

2008 yılında piyasaya sürülen bu parfüm külçe altın şeklindeki tasarım şişesi ile de ses getirmiş durumda. Bir kokunun sizi hatırlatmasını istiyorsanız emin olun o koku tam olarak bu parfüm olacaktır.



Giorgio Armani Acqua Di Gio EDT erkek parfümü

Hem kalıcı hem de ferah bir erkek kokusu arıyorsanız doğru adrestesiniz demektir. 1996 yılında piyasaya sürülen bu parfüm günümüzde de büyük bir hayran kitlesine sahip. Ferahlığın ve erkeksiliğin ön planda olduğu bu parfümü özellikle yaz aylarında tercih edebilirsiniz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Lezzet ve kokuların tutkulu buluşması linki için TIKLAYINIZ