Pürüzsüz görünüm ve kalıcılık: Makyajda doğru ürün sıralaması nasıl olmalı?
Makyajın en önemli adımı aslında makyaj değil... Kirli veya nemsiz bir cilde dünyanın en iyi fondötenini de sürseniz bile pul pul dökülür ya da çizgilerine dolar. Bunun için makyajda doğru ürün sıralaması yapmanız şart!
Makyajın hem doğal durması hem de gün boyu bozulmadan kalması, ürünlerin kalitesi kadar hangi sırayla uygulandığına da bağlıdır. Yanlış sıralama, ürünlerin ciltte topaklanmasına veya çizgilere dolmasına neden olabilir. İşte profesyonel bir sonuç için takip etmeniz gereken doğru makyaj sıralaması...
1. Cilt Hazırlığı: Temizleme ve Nemlendirme
Makyajın temeli temiz bir cilttir. Cilt tipinize uygun bir temizleyici ile yüzünüzü arındırdıktan sonra mutlaka nemlendirici uygulamanız gerekir. Nemli bir cilt, makyajı daha iyi tutar ve ürünlerin pul pul dökülmesini engeller.
2. Güneş Kremi
Gündüz makyajında nemlendiriciden sonra, makyaj bazından önce mutlaka güneş kremi kullanılmalıdır. İnce yapılı ve beyazlık bırakmayan formüller, üzerine gelecek ten ürünleri için daha uygun bir zemin hazırlar.
3. Makyaj Bazı (Primer)
Makyaj bazı; gözenek görünümünü eşitlemek, cildi matlaştırmak veya ekstra ışıltı katmak için kullanılır. Baz uygulaması, fondötenin ciltle bütünleşmesini sağlar ve makyajın ömrünü uzatır.