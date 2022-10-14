Saç dökülmesinin altında hangi hastalıklar yatıyor? Hangi önlemleri almak gerekir?

Sağlıklı bir insanda saçların %90'ı sürekli uzama halindedir. Geriye kalan %10 luk kısmı ise dökülür. Dökülen saç köklerinden yeni saçlar büyümeye başlar. Saç telleri ayda ortalama 1-1,5 cm kadar uzar. Günde ortalama 50-100 adet saç telinin dökülmesi normaldir. Peki saç dökülmesinin nedenleri nelerdir? Hangi önlemleri almamız gerekir? Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Derya Can saç dökülmesine dair merak edilenleri anlattı.

A. Tüm saçta eşit miktarda genel bir dökülme varsa nedenleri

1. Uygunsuz saç bakımı ve kozmetik kullanımı: En sık saç dökülme nedenidir. Saça uygulanan her türlü boya, renk açma, saçı düzleştirme veya perma gibi yöntemler saça zarar verir. Bu yöntemlerin sık sık veya aynı anda uygulanması saçı zayıplatıp kırılma ve dökülmelere neden olur. Saçı çeken saç şekilleri (at kuyruğu, topuz), saçı sıkı lastiklerle toplamak ve lastiği asılarak açmak saç teline ve köküne zarar verir. Bunları sürekli tekrarlamak ise özellikle alın bölgesinde saç kayıplarına ve alındaki saç çizgisinin geriye doğru kaymasına, alnın sağ ve sol köşesinde üçgen şeklinde kelliklere neden olur. Çünkü sürekli saçı çekmek, ani ve hızlı bir şekilde saçı tutup yolmaktan daha fazla zarar verir. Saçı sık sık yıkamak, sıkı tarak veya fırçalar ile taramak da saçı kırabilir. Geniş aralıklı ve düz uçlu taraklar tercih edilmelidir. Tüm yanlış alışkanlıklardan vazgeçilerek saçı besleyen vitaminleri içeren şampuan, sprey ve losyonlar önerilir.

2. Emzirme: Hormonlarda oluşan ani değişiklikler İlk 1-6 ay saçlarda dökülmeye neden olur. Sonra saç yine eski miktarına döner.

3. Yoğun psikoloik stres, yüksek ateş, operasyon ve hastalıklar: Saç dökülmesi 1-3 ay sonra başlar. Neden kaybolduktan sonra zamanla saçlar yine eski miktarına ulaşır.

4. İlaçlar: Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, bazı doğum kontrol hapları, romatizma, gut, depresyon, kalp, tansiyon ilaçları ve yüksek doz A vitamini geçici süreli saç dökülmesi yapar. Tedavi bittikten sonra saçlar yeniden çıkar.

5. Vitamin eksikliği ve diyet: Diyetten 2-3 ay sonrasında saçlar dökülmeye başlar. Saç için en önemli vitaminler; demir, B12, folik asit, biotin ve çinkodur. Diyetisyen veya hekim tavsiyesi olmadan bilinçsizce diyet yapılmamalı. Vitamin ilaçları ve kırmızı et, balık, yumurta, badem, ceviz ve yeşil yapraklı sebzeler gibi besinlerle beslenme önerilir.

B. Özellikle alın ve tepe bölgesinde seyrelme varsa nedenleri:

Erkek tipi saç dökülmesi: Ailesel geçişlidir. Her iki cinste de görülebilir. Ergenlik çağı ile birlikte başlar. Yaşla birlikte artar. Sorun hormonal bir bozukluk veya vitamin eksikliği değildir. Kalıcı bir tedavisi yoktur. Uygulanan tedaviler devam edildiği sürece etkilidir. Kalıcı bir tedavisi yoktur. Minoxidil sprey, mezoterapi, PRP, kök hücre tedavisi ve saç ekimi tedavi alternatifleri arasındadır.

C. Saç, bıyık ve sakalda sadece bir veya birkaç alanda yuvarlak şekilde kellik varsa

1. Alopesi Areata: Her yaşta görülebilir. Kişinin savunma hücrelerinin, kendi kıl köklerini yabancı görüp saldırması ile oluşan bir hastalıktır. Ailesel yatkınlık vardır. Bulaşıcı değildir. Hiç tedavisiz kendiliğinden de düzelebileceği gibi giderek artabilir de. Mutlaka hekim tarafından tedavi edilmelidir. Jiletle kazıma veya sarımsak sürme gibi yöntemler kesinlikle sakıncalı olup kalıcı kelliğe de neden olabilir.

2. Mantar hastalıkları: Deri kabuklu, sulu ve kızarık olabilir. Bulaşıcıdır. Çocuklarda sıktır. İlaçlarla tedavisi mümkündür ancak tedavi edilmezse kalıcı kelliğe neden olabilir.