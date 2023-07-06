Saç uzatmak için B vitamini mucizesi ve B vitamininden zengin besinler

Saç seyrelmesi sizi rahatsız ediyorsa beslenmenizde değişiklik yaparak çözüm arayabilirsiniz. Besleyici gıdaları tüketmek sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazdır. Sağlıklı saç büyümesi söz konusu olduğunda, B vitamini size yardımcı olabilir. Gelin, B vitamini yönünden zengin besinlerden bahsedelim.

SAÇ UZAMASI İÇİN B VİTAMİNİ

Pek çok vitamin vardır ancak saç uzaması ve iyi bir saç sağlığı için özellikle gerekli olan B vitaminidir. Bunun nedeni, ''B7 (biotin), folat ve B12 gibi B vitaminlerinin saç hücreleri de dahil olmak üzere yeni hücrelerin üretiminde çok önemli roller oynamasıdır'', diyor Khaniojh. Biotin saçı güçlendirmeye yardımcı olur ve büyümesini destekler. Folat ve B12'ye gelince, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda yer alırlar. Saç köklerine oksijen ve besin taşıyarak sağlıklı saç büyümesini desteklerler.

B VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

B vitamininin faydalarından yararlanmak için bu yiyecekleri öğünlerinizin bir parçası haline getirebilirsiniz. İşte size bazı yiyecek seçenekleri:

1-Süt ve süt ürünleri

Çoğunlukla kalsiyum varlığından dolayı kemikleri güçlü kılmakla bilinirler. Ancak saç sağlığı için gerekli olan biotin maddesini de içerdiğini bilmelisiniz.

2-Yumurta

Onları farklı tarzlarda tüketilebilir ve yumurtaların faydalarından yararlanabilirsiniz.

Uzmanlar, saç büyümesini ve gücünü destekleyen biyotin de dahil olmak üzere iyi bir B vitamini kaynağı olduklarını söylüyor.

3- Yapraklı yeşil sebzeler

Saçın gücünü korumaya yardımcı olan folat açısından zengin oldukları için ıspanak ve lahana gibi sebzeleri tüketin.

4- Balık

Somon ve uskumru gibi balıklar, saç uzamasını ve saç derisi sağlığını destekleyen B12'nin yanı sıra omega-3 yağ asitleri bakımından da yüksektir.

5- Baklagiller

Saç büyümesi için önemli olan folat dahil B vitaminlerini sağlayan mercimek ve fasulye vardır.

6- Fındık ve tohumlar

Birçok sağlıklı kabuklu yemiş ve tohum var. Saç büyümesi için badem veya ayçekirdeği alın. Biyotin ve diğer B vitaminleri açısından zengindirler.

7- Kepekli tahıllar

Kahverengi pirinç ve yulaf, saçı güçlendirebilen B vitaminleri içerdiklerinden iyi seçeneklerdir.

8- Turunçgiller

Portakal ve limon, saç sağlığı için B vitaminlerinin emilmesine yardımcı olan folat ve C vitamini açısından zengindir.