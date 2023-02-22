Somon nasıl yapılır? 10 farklı somon tarifi

Somon balığı dünyada en besleyici ve sağlık açısından yararı balıklar arasında. Bu balığın faydaları saymakla bitmez. Somon, kalbiniz için iyidir ve vücudunuzun işlevini sürdürmesine yardımcı olan çeşitli besinler sağlar. Somon mükemmel bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Aynı zamanda somon protein kaynağı olarak da bilinir. Somon balığın faydalarına ‘Somon balığının faydaları ne? Somon yemek için 11 iyi sebep’ haberimizden bakabilirsiniz. Peki somon nasıl yapılır? İşte farklı somon tarifleri ile lezzetli somon yapın.

10 farklı somon tarifi

Airfryer'da Somon

Airfry'lar hayatımızı çok kolaylaştıracağa benziyor. Peki Airfry'da somon nasıl yapılır? Airfryer'de somon denemek isterseniz bu linke tıklayabilirsiniz: Airfryer'da Somon tarifi nasıl yapılır?

Somon Tartar Tarifi

Somon ile farklı lezzetler çıkarmak isteyenler için somon tartar da bir alternatif olabilir. Peki somon tartar nasıl yapılır? İşte tarif: Kolay ve nefis somon tartar tarifi nasıl yapılır?

Kuşkonmazlı fırında somon

Kuşkonmaz lezzeti ile bulaşan somon sofralarınızda şahane olacak. Peki kuşkonmazlı somon tarifi nasıl yapılır? İşte tarif: Kuşkonmazlı fırında somon tarifi nasıl yapılır?

Pancar ile marine edilmiş somon tarifi

En lezzetli balıklardan biri olan somon pancarla birleşerek mükemmel bir tat ortaya çıkarıyor. Şef Danilo Zanna'nın pancar ve somon yorumu harika bir uyum sağlıyor. O mükemmel tarif: Pancar ile marine edilmiş somon tarifi

Avokadolu somon tartar tarifi

Acokado ile buluşan somon hem çok besleyici hem de lezzetli peki avokadolu somon tarifi nasıl yapılır? O pratik tarif: Avokadolu somon tartar tarifi nasıl yapılır?

Izgara somon salatası tarifi

Somonu mangalda yapmak istiyorsanız bunu kesinlikle denemelisiniz. Izgara somon salatası tarifi nasıl yapılır?

Somon sashimi tarifi

Asya mutfağını sevenler buraya! Somon sashimi tarifi tam size göre olacak. Peki somon sashimi tarifi nasıl yapılır? Asya mutfağı ayağınıza gelsin: Somon sashimi tarifi nasıl yapılır?

Somon köftesi tarifi

Somon köftesi özellikle çocukların seveceği farklı bir tarif olabilir. Peki somon köftesi nasıl yapılır? Köftenin lezzetiyle buluşan somon: Somon köftesi tarifi

Kuşkonmazlı limonlu sarımsaklı somon tarifi

Kuşkonmaz ve limonla birleşen somon sofralarınıza şenlik katacak. O mükemmel lezzet: Kuşkonmazlı limonlu sarımsaklı somon tarifi

Somonlu pancake tarifi

Somonlu pancake mi olurmuş demeyin hem de çok lezzetli olur. Bu tarifi merak ediyorsanız bu linki tıklayabilirsiniz: Somonlu pancake nasıl yapılır?