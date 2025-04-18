2025'te her yerde göreceğiniz 10 örgü saç modelleri

Son yıllarda özellikle Instagram ve TikTok'ta, birçok influencer ve ünlü ismin örgü saç modellerini kullanmaya başlamasıyla popülerliği bir hayli arttı. Hem kullanım rahatlığı hem de fön gibi işlemlerden kaçmak için bir kapı açan örgü modellerini bu 2025'te çok sık göreceğiz. İşte sizin için trend olacak 10 örgü saç modeli...

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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2025'te her yerde göreceğiniz 10 örgü saç modelleri - Resim : 1

1- Düğümsüz Örgüler

En çok tercih edilen örgülerden biri olan düğümsüz örgüler günlük hayatta en sık gördüğümüz modellerden biri olmaya devam ediyor.

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2025'te her yerde göreceğiniz 10 örgü saç modelleri - Resim : 2

2- Jumbo Düğümsüz Coi Örgüleri

Kız çocuklarının da en çok sevdiği örgülerden biri olan jumbo kalın örgüler, bu senenin en çok tercih edilen modellerinden biri.

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2025'te her yerde göreceğiniz 10 örgü saç modelleri - Resim : 3

@Angel - pinterest

3- Tanrıça Örgüleri (Goddess Box Braids)

Adını "tanrıça" gibi havalı ve göz alıcı bir görünüm kazandırmasından alır. Aynı zamanda modern ve gösterişli bir örgü stilidir. 

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2025'te her yerde göreceğiniz 10 örgü saç modelleri - Resim : 4

@Ninap1Westerfield - Pinterest

4- At Kuyruğu Örgüleri (Feed-in Ponytail Braids)

Saç derisine yakın örülen örgülere, adım adım dışarıdan saç eklenerek yapılan bu model hem doğal görünür hem de oldukça zarif ve düzgün bir sonuç verir.