2025'te her yerde göreceğiniz 10 örgü saç modelleri
Son yıllarda özellikle Instagram ve TikTok'ta, birçok influencer ve ünlü ismin örgü saç modellerini kullanmaya başlamasıyla popülerliği bir hayli arttı. Hem kullanım rahatlığı hem de fön gibi işlemlerden kaçmak için bir kapı açan örgü modellerini bu 2025'te çok sık göreceğiz. İşte sizin için trend olacak 10 örgü saç modeli...
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1- Düğümsüz Örgüler
En çok tercih edilen örgülerden biri olan düğümsüz örgüler günlük hayatta en sık gördüğümüz modellerden biri olmaya devam ediyor.
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2- Jumbo Düğümsüz Coi Örgüleri
Kız çocuklarının da en çok sevdiği örgülerden biri olan jumbo kalın örgüler, bu senenin en çok tercih edilen modellerinden biri.
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@Angel - pinterest
3- Tanrıça Örgüleri (Goddess Box Braids)
Adını "tanrıça" gibi havalı ve göz alıcı bir görünüm kazandırmasından alır. Aynı zamanda modern ve gösterişli bir örgü stilidir.
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@Ninap1Westerfield - Pinterest
4- At Kuyruğu Örgüleri (Feed-in Ponytail Braids)
Saç derisine yakın örülen örgülere, adım adım dışarıdan saç eklenerek yapılan bu model hem doğal görünür hem de oldukça zarif ve düzgün bir sonuç verir.