6 Saç efsanesi: Beyaz saçları koparmak daha fazla beyaz çıkmasına mı neden olur?

Saçındaki beyazı koparma daha çok beyaz çıkar, şampuan ne kadar çok köpürüyorsa o kadar iyidir ya da saçlarınızı kestirirseniz çok daha hızlı uzar... Saç söz konusu olduğunda bunun gibi cümleleri çok sık duymuşsunuzdur. Peki, hangisi ne kadar doğru? İşte kuaförleri çileden çıkaran saç efsaneleri...

KUAFÖRLERİ ÇİLEDEN ÇIKARAN 6 SAÇ EFSANESİ

Efsane 1: Beyaz saçları koparmak daha fazla beyaz saç çıkmasına neden olur

Bu düşünce uzun süredir ortalıkta dolaşıyor ancak bu onu doğru yapmaya yetmez. Gerçek şu: Beyaz saçlarınız olup olmayacağı büyük ölçüde ebeveynlerinizin ve büyükanne ve büyükbabanızda beyaz olup olmadığına bağlıdır (beyazlaşmaya katkıda bulunabilen çeşitli stres türlerinden bahsetmiyorum bile). Beyaz saç, saç folikülünde üretilen melanin eksikliğinden kaynaklanır ve bu genetiktir.

Efsane 2: Şampuanda ne kadar çok köpük varsa, ürün o kadar iyidir

Köpüklü sabunun estetik açıdan hoş bir yanı vardır ancak bu saçınız için daha iyi olduğu anlamına gelmez. Aslında, tam tersi anlamına da gelebilir. Bazen, bir üründe ne kadar çok köpük varsa, üründe o kadar sert deterjanlar ve dördüncül içerikler olur. Sert deterjanlar ve kuaternerler sağlıklı saç ve saç derisi için gerekli olan doğal yağları yok eder ve ayrıca boyalı saçlara da zarar verir. Bunun yerine, düşük sülfatlı veya sülfatsız bir şampuan kullanmalısınız.

Efsane 3: Doğru ürünle kırık uçları düzeltebilirsiniz

Ne yazık ki, şişede ne yazarsa yazsın, bu efsane sadece bir efsanedir. Kırık uç onarım ürünleri, saç şaftını yumuşatarak ve kapatarak geçici bir onarım görünümü verebilir. Ancak kırık uçlar teknik olarak onarılamaz.

Efsane 4: Saçınızı baş aşağı kesmek, mükemmel katmanlı bir saç kesimi oluşturur

Eğer baş aşağı kesmek sevimli katmanlı bir kesime yol açıyorsa (ön taraftaki saç, arkadan çekilen saçtan daha kısa olacağı için), neden olmasın? Sosyal medyada çok sayıda hile var, o yüzden her gördüğünüze inanmayın...

Efsane 5: Saçınızı kestirmek daha hızlı uzamasını sağlar

Her sekiz ila 12 haftada bir saçınızı kestirmenin onu sağlıklı tuttuğu doğru olsa da, saçınızı kestirmek daha hızlı uzun saçlara sahip olmanın püf noktası değildir.

Zira saçlar ancak belli bir hızda uzar. Normal saç uzama hızı yılda ortalama 6 cm'dir.

Bazı takviyeler, topikal ürünler ve ışık terapisi saçınızın uzamasına yardımcı olabilecek şeylerden birkaçıdır ancak bazı insanların genetiklerinde olmadığı için asla uzun saç uzatamayacaklarını unutmayın.

Efsane 6: Kuru şampuan, şampuanlamalar arasındaki süreyi sonsuza kadar uzatabilir

Zamanınız kısıtlı olduğunda veya saçlarınız rastgele yağlı göründüğünde, masaj yapmak için biraz kuru şampuan bulundurmak hayat kurtarıcıdır. Ayrıca, saç stilistleri bunun "kötü" bir şey olduğunu düşünmezler. Bununla birlikte, kuru şampuanın da zamanı ve yeri vardır. Uzun bir süre boyunca çok fazla kuru şampuan kullanmak kötü olabilir. Kuru şampuanlar saç derinizde ürün birikmesine ve ayrıca gözenekleri tıkamasına neden olabilir, bu da saçın zayıflamasına, saç kırılmasına ve ayrıca saç derisi tahrişine yol açabilir.