Bella Hadid sarısı IN: Soğuk platin yerine canlı sarı
Bella Hadid, koyu saçlarına veda etti. Ünlü model, saç rengini adım adım açtırarak yeni görünümüyle moda dünyasında yine gündem oldu. Hadid'in yeni imajı soğuk platin yerine canlı sarı oldu!
Bella Hadid, son günlerde yeni imajıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz aylarda koyu saçlarından vazgeçen güzel model, yeni imaj yaratmayı sürdürüyor.
Saçlarını gittikçe sarıya boyatan ve yeni imajıyla boy gösteren Hadid, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Yaklaşık iki yıl önce de sarı tonuyla karşımıza çıkan ama kısa sürede eski saçlarına dönen model, bu kez soğuk platin yerine daha canlı sarı tonlarında tercih yapmış.
Saç tasarımcısı bu yeni renk için Hadid'in çocukluk fotoğraflarından ilham almış. Ve bu rengi yakalayabilmek için tam 2 gün uğraşmış.