Deniz sonrası saç bakımı: 8 işlevsel ürün ve bakım önerileri
Deniz keyfinizden ödün vermeden, saçlarınızın da yaz boyu ışıl ışıl ve sağlıklı kalmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Endişelenmeyin! Bu makale, deniz sonrası yıpranan saçlarınız için adeta bir can simidi görevi görecek. İşte deniz sonrası saç bakım rutininiz için olmazsa olmaz ürün kategorileri ve bazı ürün önerileri...
Bu makalede, denize girmeden önce, sırasında ve sonrasında uygulayabileceğiniz pratik saç bakım tüyolarını keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım...
Denize girmeden önce saçı tatlı suyla ıslatın ve koruyucu bir tabaka oluşturun
Neden Önemli: Kuru saç telleri, sünger gibi tuzlu suyu daha fazla emer. Tatlı suyla ıslatılmış saçlar, tuzlu suyu daha az emerek yıpranmayı minimize eder. Üzerine uygulayacağınız koruyucu tabaka ise ekstra bir kalkan görevi görür.
Deniz sonrası anında arındırma ve ilk yardım
Neden Önemli: Tuzlu su kuruduğunda saç tellerinde kristalleşir ve saçın nemini çekmeye devam eder. Bu da saçı sertleştirir ve kırılgan hale getirir. Hemen arındırmak, hasarı minimuma indirir.
Tuzdan Arındırıcı ve Nemlendirici Şampuan ve Saç Kremi:
Denizden çıktıktan sonra saçlarınızdaki tuz kalıntılarını temizlemek ve kaybolan nemi geri kazandırmak ilk adımdır. Sülfatsız ve yoğun nemlendirici formüller tercih edilmelidir.
Kerastase Soleil serisi: Güneşe maruz kalmış saçlar için özel olarak formüle edilmiştir. Tuz ve klor kalıntılarını temizlerken saçı derinlemesine besler.