Deniz sonrası saç bakımı: 8 işlevsel ürün ve bakım önerileri

Denize girmeden önce saçı tatlı suyla ıslatın ve koruyucu bir tabaka oluşturun

Neden Önemli: Kuru saç telleri, sünger gibi tuzlu suyu daha fazla emer. Tatlı suyla ıslatılmış saçlar, tuzlu suyu daha az emerek yıpranmayı minimize eder. Üzerine uygulayacağınız koruyucu tabaka ise ekstra bir kalkan görevi görür.