İnce telli saçlar için 10 saç kesim modeli

İNCE TELLİ SAÇLAR İÇİN 10 SAÇ KESİM MODELİ

Küt Kesim

Daha ince bir saç yapınız varsa ancak saçınızı uzun tutmak istiyorsanız, saç stilistleri, stilistinizden küt bir saç kesimi istemenizi öneriyor. "Küt kesimler, saçın çevresinde daha dolgun saç görünümü veren sağlam, temiz bir çizgiye sahiptir. Alttaki tüm saçlar kesilir ve böylece daha fazla hacim yanılsaması yaratılır."