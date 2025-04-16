İnce telli saçlar için 10 saç kesim modeli
Saçlarınız ince telli ve az mı? Büyük ihtimal en büyük arzularınızdan biri saçlarınızın hacimli ve dolgun görünmesi. Peki, bu görünümü saç kesim modelinizle yakalayabileceğinizi biliyor musunuz? İşte sizin için ince telli saçlara uygun 10 saç kesim modeli...
İNCE TELLİ SAÇLAR İÇİN 10 SAÇ KESİM MODELİ
Küt Kesim
Daha ince bir saç yapınız varsa ancak saçınızı uzun tutmak istiyorsanız, saç stilistleri, stilistinizden küt bir saç kesimi istemenizi öneriyor. "Küt kesimler, saçın çevresinde daha dolgun saç görünümü veren sağlam, temiz bir çizgiye sahiptir. Alttaki tüm saçlar kesilir ve böylece daha fazla hacim yanılsaması yaratılır."
Box Bob
Daha kısa saç stillerini tercih ediyorsanız, stilistinizden kutu bob isteyin. Stilister, "Saça dolgunluk ve salınım katmak için her zaman kutu bob tercih edin," diyor.
@jayqbirdhair
Katlı Kesim
Dolgun bir saç istiyorsanız özellikle dalgalı saçlarınız varsa katlı kesim bunun için en ideal görünümlerden biridir.
@chicagoseamus
Asimetrik Kesim
Bu yıl büyük bir geri dönüş yapan asimetrik üçgen bob, klasik bir boba biraz keskinlik (kelimenin tam anlamıyla) katmak isteyenler için harika. İnce telli saçlara sahip olanlar için en iyi tercihlerden biri.